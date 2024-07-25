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娛樂 最新消息

砲口對外！TRASH不忍了開戰同行 多年心聲曝光

TRASH成員們都是電玩的「資深玩家」。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕為手遊《Garena 傳說對決》年度「傳說日」代言，並推出改編歌曲《懦弱—成為傳說版》，從「資深玩家」成為代言人，TRASH直呼有種美夢成真的感覺，每位成員更與遊戲合作專屬的造型。

TRASH表示：「這首歌當初剛寫完的時候，都讓我們想到一些動漫甚至是遊戲中很熱血的場景，如今真的成為遊戲活動的歌曲。」不僅如此，《Garena 傳說對決》也為這首歌打造限定動畫MV，玩家在MV中更能看見TRASH與「傳說日」的兩位主角英雄「納克羅斯」與「刀鋒寶貝」的互動故事。

TRASH更為「傳說日」親自設計角色造型。（華納提供）

團員各自都是「資深玩家」，頤原表示：「我自己玩了很多年了，之前換手機帳號找不回來造型，都要重新買，難過超久。這次合作真的非常開心跟感動，一直以來都有關注，喜歡玩也很喜歡看職業賽，看選手團戰廝殺的感覺非常爽！」他們超愛打電動，平常沒事就都聚在工作室廝殺，甚至還製作了「賽季對戰表」，跟其他工作室相約各種電動友誼賽，可說是他們在演出、錄音之餘的最大消遣。

TRASH獲邀代言「傳說日」直呼美夢成真。（華納提供）

此次TRASH也與遊戲合作角色造型，「主要依照我們每個人的造型去做延伸跟角色搭配，因為我們每個人的特色都很鮮明，所以他們挑的角色也都很符合我們每個人，跟造型師討論碰撞產生了這次的造型形象，我們都很喜歡。」

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