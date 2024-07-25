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娛樂 電視

雷艾美與KID破浪「船頭成90度垂直海盜船」 嚇到腿軟忍淚不敢哭

雷艾美（前）與KID搭配去「破浪」。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《上船了各位！》上週播出第一集，其中雷艾美與KID搭配去「破浪」時，遇到超高的浪，船頭幾乎已成90度垂直的海盜船，而儘管雷艾美上岸時嚇到腿軟。

雷艾美形象為陽光、愛運動。（三立提供）

本集藝人們到台中霧峰造浪池、南投日月潭蜜月灣輕艇水上訓練區，也將前往花蓮蘇帆基金會，在鹽寮海岸破浪進出練習，並在清水斷崖大海初體驗獨木舟，「獨木舟幼幼班」將第一次入海進行4小時划行。

《上船了各位！》第一集讓藝人們練習獨木舟。（三立提供）

雷艾美一直給外界很陽光愛運動的形象，在雙人搭配破浪衝出去時，KID坐雷艾美後面，他們那艘船遇到的浪超高，幾乎讓船頭成為90度垂直的海盜船，破浪時非常害怕被浪壓進水裡，第一次持槳破浪時，就被大浪淹沒，上岸嚇到腿軟，強忍哽咽不敢哭，不願認輸。

左起為蔡昌憲、胡宇威、郭泓志和雷艾美。（三立提供）

KID認識雷艾美很久，也很了解艾美，表面前兩集他主動跟艾美搭成一組，破浪時他在後坐，嘴巴沒停地鼓勵她、帶動她，和教她如何破浪，並強力用自己核心力量穩住船，不使其翻船。艾美常常撒嬌罵KID，但KID說如果她翻船掉下水，他絕對會救她，她的頭如果沒有出水面，他就會在水下不會上來。

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