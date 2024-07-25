深田恭子嫁豪門夢碎 舊愛新歡竟是西內麻里亞

深田恭子嫁入豪門夢碎。（翻攝自深田恭子IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲日本女星深田恭子去年底驚傳與47歲男友、地產大亨杉本宏之分手，恢復單身的她一直苦無新戀情，嫁入豪門受阻，今（25）日就在凱米強颱肆虐台灣之際，深田恭子也被重重一擊，因舊愛杉本宏之傳出有了新戀情。

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根據日媒最新報導，杉本宏之分手深田恭子後，很快調整心情，一早開心宣布有了新戀情，女友是現年30歲女星西內麻里亞，曾演出《AV帝王2》的酒店小姐「沙也加」一角走紅。

杉本宏之爆出和小17歲女星西內麻里亞交往中。（翻攝自網路）

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知情者私下透露，這段相差17歲的叔姪戀正在甜蜜萌芽中，2人自上個月開始祕密交往，據悉，女方經紀公司也默認此事，更低調表示西內麻里亞很珍惜這段緣分。

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