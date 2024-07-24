金鋼狼重現掀希望！漫威執行長談鋼鐵人回歸「是有可能的」

《死侍與金鋼狼》搶先美國在台上映卻碰上颱風，仍有不少影迷前往有營業的戲院朝聖。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》搶先美國在台上映中，雖然颱風造成全台多家影城宣布停業，但仍有不少無懼風雨的戲院照常營業，不少剛好放颱風假的影迷深怕被爆雷，趕緊前往朝聖，讓有營業的戲院出現排隊人潮，也證明死侍和金鋼狼兩大「漫威救星」的超強吸引力。

休傑克曼飾演的「金鋼狼」於《死侍與金鋼狼》強勢回歸。（漫威影業提供）

由休傑克曼飾演的「金鋼狼」已於2017年告別作《羅根》宣布封爪，這次在好友萊恩雷諾斯的力邀下回歸，並和萊恩飾演的「死侍」一起加入漫威電影宇宙。漫威當家執行長凱文費吉接受《DiscussingFilm》訪問時表示，這證明了如果謹慎處理，就連小勞勃道尼回歸再演「鋼鐵人」也是有可能的。

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漫威影業執行長凱文費吉（右）和導演薛恩李維日前一同出席《死侍與金鋼狼》紐約世界首映。（漫威影業提供）

雖然小勞勃飾演的鋼鐵人與克里斯伊凡飾演的美國隊長，都在《復仇者聯盟：終局之戰》結尾做出終極犧牲或選擇，漫威執行長凱文費吉但被問到兩個人回歸的可能性時直說，此次《死侍與金鋼狼》找回休扮演金鋼狼的關鍵，就是尊重他在之前福斯時期扮演金鋼狼的成就與影響，如果他們想讓小勞勃和克里斯以各自角色在之後的漫威電影宇宙中回歸，他們也必須達成類似壯舉。

小勞勃道尼（左二）飾演的鋼鐵人，和克里斯伊凡（左三）飾演的美國隊長，已於《復仇者聯盟：終局之戰》告別。（資料照，漫威影業提供）

費吉表示：「這就是關鍵，不是嗎？你如何以一種保持前所未有的方式做到這一點，而且做得非常出色？」他說漫威影業花了兩年多的時間來為金鋼狼弄清楚這一點，接著表示「所以，未來會怎樣，我們拭目以待。我們為『我們認為已經為金鋼狼找到方法』而感到自豪，我覺得休在《死侍與金鋼狼》中的出現和主演是一個很好的跡象，證明如果謹慎處理，這是可以做到的。」

有了多重宇宙概念，越來越多超級英雄、甚至同個超級英雄的不同版本，可以在整個漫威電影宇宙中現身，包括《蜘蛛人：無家日》中的蜘蛛人三代同堂，或是《奇異博士2：失控多重宇宙》出現的X教授、卡特隊長甚至不同版本的驚奇先生。此次在《死侍與金鋼狼》中也不例外，有不少角色及演員出現讓影迷大感驚喜。

距《復仇者聯盟：終局之戰》已過去5年，小勞勃和克里斯也被多次詢問是否願意在不久的將來重返他們心愛的漫威角色。小勞勃對此樂觀以對，即使在那之後，他已於今年憑《奧本海默》拿下奧斯卡最佳男配角，他在《綜藝》「演員與演員對談」系列訪問中，對於重返漫威電影宇宙飾演鋼鐵人的想法更變得「出奇地開放」。

克里斯雖然也表現出開放態度，但仍稍有保留，2022年他就對《ComicBook》表示，再度扮演美國隊長「必須是完美的」，隔年接受《GQ》訪問時也說，「如果這感覺像是為了錢或沒有達到預期，我不想蒙受恥辱。」所以一切還是取決於漫威想出來的方式。（註：以上說法僅限於他以「美國隊長」身分回歸）

《死侍與金鋼狼》全台上映中，本週全求將陸續上映，除了北美被看好創下年度最強開片外，目前預計全球首週末收入將超過3.6億美金（約台幣117.97億元），將成為有史以來R級電影（美國的限制級，本片台灣分級為輔15）的最高開片週末票房。

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