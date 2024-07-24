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娛樂 音樂

虛擬歌手跑電台「獻聲不現身」！ 羞認最愛BTS田柾國

虛擬歌手希夢 XI MEN 接受電台POP RADIO 節目《依同開Mic辣！》主持人李明依訪問。（POP Radio 提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣華流音樂新勢力來襲，台、日、韓製作團隊以台北十二區誕生，結合地區文化特色的12位虛擬偶像團體「TAIPEI12elve」正式進軍音樂娛樂與虛擬偶像市場，首發團員包括萬華區西門的「希夢 XI MEN」、大安區的「安達 DA AN」，以及信義區的「芯儀 XIN YI」勤跑電台通告，不僅李明依大開眼界，光禹還以為農曆七月提前到！

集結知名金牌音樂人，量身為各地區偶像們打造，虛擬偶像團體《TAIPEI12elve》。（照片提供：So-net）

「TAIPEI12elve」以「TAIPEI」+「12elve」組成，一出道便帶來12首專輯歌曲，發行同名專輯《TAIPEI12elve #1》。虛擬歌手希夢 XI MEN也跟發片歌手一樣展開各式宣傳活動，勤跑電台節目，拿下連續入榜霸佔各大電台週榜的好成績。不過電台主持人起初聽到要採訪虛擬藝人時，全都一頭霧水、無法理解到底要怎麼訪問一個虛擬的人物？直到透過與經紀人溝通後，才了解希夢 XI MEN其實是一位活力滿滿、讓人抓不住頭緒的青春KIANG妹。

虛擬歌手希夢XI MEN跑電台通告，只能獻聲無法現身！（照片提供：So-net）

在POP RADIO 《依同開Mic辣！》的節目上，她與主持人李明依大聊自己是土生土長的萬華艋舺，還分享鹹酥雞的正港吃法，提醒聽眾一定要加蒜，虛擬偶像如此接地氣，讓聽眾驚訝不已；接受飛碟電台《夜光家族》訪問前，主持人光禹還訝異說，「農曆七月還沒到吧？我現在眼前看到的到底是誰！」而希夢XI MEN急喊：「我就是來自西門町，最愛台灣、最愛吃鹽酥雞的青春少女希夢啊。」

集結知名金牌音樂人，量身為各地區偶像們打造，虛擬偶像團體《TAIPEI12elve》。（照片提供：So-net）

希夢XI MEN也對光禹說，在現在的社會生活裡，虛擬即是真實，真實就是虛擬，已經難以區分。雖然身為虛擬歌手，希夢 XI MEN其實也是有欣賞的藝人，像是BTS的田柾國就是她的偶像，能歌能跳，又非常有人氣跟才華；希夢 XI MEN希望自己有一天也可以達到這樣的實力。《TAIPEI12elve》未來也將挑戰台語歌曲與跨界、歌手共同合作，也預計推出遊戲，推出AR探索手遊，讓粉絲們與偶像一同在遊戲中成長、展開冒險。

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