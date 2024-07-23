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娛樂 音樂

陳昊森親揭和金曲歌后魏如萱關係！少做這些事認了「不像男生」

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昊森8月2日將迎接28歲生日，他也將在8月3日於三創舉辦「ALMOST HUMAN音樂見面會」，今（23）受訪談到，要學習「歌神」張學友的精神，即使演出中有不完美之處也要全力以赴。

陳昊森受邀擔任運動品牌形象大使。（記者潘少棠攝）

受邀擔任運動品牌形象大使，陳昊森被問到談戀愛時會不會和女友穿情侶鞋？他笑說會這麼做，以前國中時還和女友穿情侶裝，上面會寫「我愛老婆」、「我怕老婆」這些話，就是很「中二」，他說私下個性很愛鬧，如果現在有女友要求，他也願意穿情侶裝。

被問到平常會收藏很多球鞋嗎？陳昊森懊惱說：「這點我很不像男生，沒有收藏鞋子、手錶、車子，沒有那觸角，常常是看到漲價了才說怎麼沒有買鞋？也許現在可以開始收藏。」

陳昊森曾和金曲歌后魏如萱傳出緋聞。（記者潘少棠攝）

之前陳昊森曾和金曲歌后魏如萱傳出緋聞，但最近魏如萱還在社群幫忙宣傳他的音樂會，被問到兩人再見面會尷尬嗎？他說：「一開始會，覺得怎麼朋友被寫成戀人，變樣了，怪怪的，會提醒自己要多注意嗎？是不是不要再勾肩搭背？自己變得疑神疑鬼，後來花很多時間靜下心聊很多，覺得不要受外面人影響，開心最重要。」

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