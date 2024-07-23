蘿拉大玩AB合約恐犯雙重罪 律師揭悽慘下場

蔡阿嘎（右二）拍片說明資深員工蘿拉（左）利用AB合約詐財。（本報合成，翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名YouTube蔡阿嘎6月公開宣布開除資深員工「蘿拉」林沛蓁，日前更拍片說明開除蘿拉的原因，並細數她使用AB合約詐財、拿公關品等惡劣行為。對此，律師簡大為上節目時透露蘿拉的行為可能犯下偽造文書、侵占公款罪。

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簡大為表示蘿拉可能因私人利益打造AB合約，此行為涉及偽造文書及侵占公款，如果更進一步說還有可能造成侵占、背信問題，等於侵害蔡阿嘎權益，構成背信罪。簡大為說如果蘿拉是公務員的話，涉及背信罪刑責會加重非常多。

律師簡大為針對蘿拉行為評論可能涉及的罪行。（翻攝自YouTube）

若廠商付款給蔡阿嘎，但蔡阿嘎實際上沒有收到錢，那麼蘿拉就有可能以不當得利、侵權行為進行追討；涉及蔡阿嘎商譽受損的形象部分，就必須看法官如何界定，結果很難說。

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由於蘿拉是從蔡阿嘎創業就一起打拚的夥伴，蔡阿嘎對她相當慷慨，年薪高達200萬不說，還有節日獎金、生日獎金，沒想到她卻被利益蒙蔽雙眼，使用AB合約欺瞞廠商、蔡阿嘎，總數高達8位數。另外，蘿拉還向廠商要公關品、用人頭請款、對外說老闆壞話，真的是養老鼠咬布袋。

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