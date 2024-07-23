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梁云菲疑遇醫療糾紛！大腿抽脂「額頭竟腫一大塊」 醫生回答令她半信半疑

梁云菲抽脂大腿疑遇醫療糾紛。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（24日）晚10點播出「手術奇遇記，開刀房奇葩事講不完」，梁云菲自曝在做醫美手術時出狀況，明明是做大腿抽脂，麻醉醒來後，竟發現額頭正中間腫了一整塊。

梁云菲說：「大腿抽脂也是全身麻醉，手術後我去廁所看自己長什麼樣子，結果看到我額頭正中間腫了一整塊，我百思不得其解，想說會不會是過敏。」當梁云菲向醫生詢問手術過程是否出狀況時，醫生的答案卻讓她半信半疑：「醫生說『剛剛手術時，妳說要把脂肪拿去補額頭』，可是我完全沒印象，也不知道該怎麼辦，重點是我後面有工作，我的腳都恢復好可以走了，我的額頭還是腫一大塊，只能先去剪瀏海。」

梁云菲（翻攝自IG）

而梁云菲也很好奇這樣算不算醫療糾紛：「我一直很納悶，當下我到底有沒有權利去生氣，因為在術前諮詢的時候，醫生的確有問我要不要補哪裡？但我有講不要，可是麻醉下去，我可能就跟他講要了，那這樣該怎麼辦？」在場來賓則都覺得麻醉時講的話不能信，而且也應該要先簽訂手術同意書後才能動刀。

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