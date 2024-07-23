《未來少女》日光之橙小分隊正式成軍！公益代言化身舞蹈小老師

〔記者林欣穎／台北報導〕選秀節目《未來少女》最終集公演奪冠的「日光之橙」，以實力女團小分隊「ELL&s」的驚人氣勢，宣佈正式成軍，「ELL&s」也成為公益團體「紅心字會」的代言人，擔任弱勢家庭兒童暑期關懷大使，透過她們親身參與孩童的關懷陪伴、健康營養的三餐、營隊課輔等，讓孩子們享受一個安全、充實的暑假。

日光之橙小分隊ELL&s（上排左至由）閃閃Shan、玉歆Thiea、若熙Rosie（前排左至右）艾許Ashlee、切里Cherry 受邀為公益代言「紅心字會」弱勢家庭兒童暑期關懷大使。（KJM娛樂提供）

「ELL&s」由日光之橙的成員玉歆Theia擔任隊長，切里Cherry擔任副隊長、艾許Ashlee、閃閃Shan、若熙Rosie共同組成，其中成員若熙，雖然不曾在未來少女節目中露臉過，但其在加入KJM公司成為培訓練習生前，已在韓團舞蹈cover圈頗有名聲及人氣，並由官方預告將在近期陸續釋出其與原團員的同甘共苦的培訓及考核影片，讓早已耳聞其有獨特魅力的粉絲們充滿期待。

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「ELL&s」隊長玉歆表示：「隨著節目結束，部分成員有了各自不同的人生規劃，有人想要返校完成學業、也有人對未來有了不同想法而選擇其他道路努力，雖然公司積極推動全員出道，但我們還是尊重彼此的意願並祝福這些好朋友、好夥伴。」

對於即將加入的小分隊新成員若熙，雖然目前她的身份仍然保密，但據透露，她擁有不俗的舞蹈實力，且具備獨特的個人魅力，將為團體增添新的色彩和能量。副隊長切里說，小分隊「ELL&s」是依據成員優勢特質量身打造，希望延續和擴大「日光之橙」熱潮。

未來少女最終集冠軍隊日光之橙小分隊ELL&s宣佈成軍，成員艾許Ashlee（左起）、閃閃Shan、玉歆Thiea、切里Cherry、若熙Rosie正式亮相。（KJM娛樂提供）

團隊受邀擔任紅心字會「弱勢家庭兒童暑期關懷大使」，玉歆表示，透過音樂和自身的努力，為需要幫助的孩子們帶來溫暖和希望我們心中最大的動力。艾許說，我可以教小朋友唱歌，唱歌是最快樂的事。閃閃也說，現在的小朋友都喜歡跳舞，我就是當他們的舞蹈小老師。

「ELL&s」預計在7月31日舉辦重磅出道記者會，並將發表最新單曲作品。由於各團員已相當有人氣及好人緣，這次出道記者會將特地邀請多位娛樂圈重量級嘉賓及死忠支持的粉絲們共享值得紀念的重要時刻，將小分隊新曲首秀現場唱跳表演獻給最重要的夥伴朋友們觀賞，成為今夏娛樂圈的一大盛事。

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