晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NIEL特別飛來台灣！TEEN TOP天地自爆慶功宴地點：我要喝高粱酒

TEEN TOP成員天地深情獻唱，讓粉絲如癡如醉。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團TEEN TOP成員天地在昨天（21日）舉行粉絲見面會，一上台就帶來新專輯的歌曲，想獻給在台灣一直支持他的Angel（粉絲名），活動上不僅展現了天地的獨特魅力，也帶來了眾多驚喜和感動瞬間，更邀請到隊友NIEL擔任特別嘉賓，讓粉絲們興奮不已。

天地對歌迷深情演唱新專輯的歌曲。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

天地一身王子造型帥氣登場，一上台就帶來新專輯的《A Book of Memories》，讓現場Angel聽得如癡如醉。天地在現場首次大方公開他的個人私密行程，他笑說自己是個「I人」，而且朋友也常約不出去，「可能就是去朋友家或是朋友來我家。」

此次演出，天地邀請NIEL來擔任嘉賓，被問到為什麼要請NIEL？天地說：「Ricky很常出現在我的活動，NIEL一次都沒有，所以才會說希望他能來。」NIEL從觀眾席驚喜現身，一出場就帶來自己的單曲《Forever Young》，事實上NIEL昨天還在演舞台劇，一大早才從韓國飛來台灣，就是為了來挺天地。

天地演唱會的神秘嘉賓Niel帥氣登場。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

主持人故意問NIEL：「剛剛天地說不記得你的生日耶，你會介意嗎？」NIEL笑說：「沒關係！大家記得我的生日就好，不過天地的生日，我也不記得，不過好像是10月5日吧！」逗笑現場眾人。NIEL也預告自己將推出寫真書，寫真書裡的照片都是之前在台灣拍的，「寫真書裡的照片是胖了5公斤的時候，沒辦法在台灣吃太多美食了啦！」天地則感激地說：「本來以為NIEL不會來，所以剛剛看到他出現覺得很感動。」

天地在見面會上還跳起《麻辣糖葫蘆》，還說：「之前在韓國見面會有跳過，也聽說有粉絲許願想要在見面會上看到我跳這首歌曲，滿足粉絲願望。」

天地對於粉絲提問也來者不拒，粉絲問說：「等等見面會結束會去哪裡？」天地說：「聽NIEL說這附近有好吃的火鍋，等等應該是會去吃火鍋吧！我今天晚上見面會結束，就是要去吃火鍋跟喝高粱酒。還說上次來台灣，粉絲送很多高粱酒讓他帶回去，今天應該也會有不少吧！」

伴著安可的歡呼聲，當《Call Me》前奏一下，天地與NIEL在台上合唱，讓粉絲陷入瘋狂。見面會結束後，天地說：「期待可以很快帶新作品來與大家見面，大家想我可以去看我的頻道上看我喔！沒有安可，我左手右手都沒有喔！真的很感謝大家今天的到來。」天地送上一封手寫信並與現場的觀眾們一一擊掌道別，並承諾未來會帶來更多精彩作品及演出，來回饋一路以來一直支持著他的Angel。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆飲酒過量，有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中