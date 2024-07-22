NIEL特別飛來台灣！TEEN TOP天地自爆慶功宴地點：我要喝高粱酒

TEEN TOP成員天地深情獻唱，讓粉絲如癡如醉。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團TEEN TOP成員天地在昨天（21日）舉行粉絲見面會，一上台就帶來新專輯的歌曲，想獻給在台灣一直支持他的Angel（粉絲名），活動上不僅展現了天地的獨特魅力，也帶來了眾多驚喜和感動瞬間，更邀請到隊友NIEL擔任特別嘉賓，讓粉絲們興奮不已。

天地對歌迷深情演唱新專輯的歌曲。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

天地一身王子造型帥氣登場，一上台就帶來新專輯的《A Book of Memories》，讓現場Angel聽得如癡如醉。天地在現場首次大方公開他的個人私密行程，他笑說自己是個「I人」，而且朋友也常約不出去，「可能就是去朋友家或是朋友來我家。」

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此次演出，天地邀請NIEL來擔任嘉賓，被問到為什麼要請NIEL？天地說：「Ricky很常出現在我的活動，NIEL一次都沒有，所以才會說希望他能來。」NIEL從觀眾席驚喜現身，一出場就帶來自己的單曲《Forever Young》，事實上NIEL昨天還在演舞台劇，一大早才從韓國飛來台灣，就是為了來挺天地。

天地演唱會的神秘嘉賓Niel帥氣登場。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

主持人故意問NIEL：「剛剛天地說不記得你的生日耶，你會介意嗎？」NIEL笑說：「沒關係！大家記得我的生日就好，不過天地的生日，我也不記得，不過好像是10月5日吧！」逗笑現場眾人。NIEL也預告自己將推出寫真書，寫真書裡的照片都是之前在台灣拍的，「寫真書裡的照片是胖了5公斤的時候，沒辦法在台灣吃太多美食了啦！」天地則感激地說：「本來以為NIEL不會來，所以剛剛看到他出現覺得很感動。」

天地在見面會上還跳起《麻辣糖葫蘆》，還說：「之前在韓國見面會有跳過，也聽說有粉絲許願想要在見面會上看到我跳這首歌曲，滿足粉絲願望。」

天地對於粉絲提問也來者不拒，粉絲問說：「等等見面會結束會去哪裡？」天地說：「聽NIEL說這附近有好吃的火鍋，等等應該是會去吃火鍋吧！我今天晚上見面會結束，就是要去吃火鍋跟喝高粱酒。還說上次來台灣，粉絲送很多高粱酒讓他帶回去，今天應該也會有不少吧！」

伴著安可的歡呼聲，當《Call Me》前奏一下，天地與NIEL在台上合唱，讓粉絲陷入瘋狂。見面會結束後，天地說：「期待可以很快帶新作品來與大家見面，大家想我可以去看我的頻道上看我喔！沒有安可，我左手右手都沒有喔！真的很感謝大家今天的到來。」天地送上一封手寫信並與現場的觀眾們一一擊掌道別，並承諾未來會帶來更多精彩作品及演出，來回饋一路以來一直支持著他的Angel。

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