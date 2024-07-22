李帝勳《信號2》傳新進度！9月來台「10種福利稱王」超寵粉

李帝勳的《信號》一直為人津津樂道。（優勢力娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李帝勳去年7月在新莊Zepp New Taipei舉行粉絲見面會，親和態度獲得記者一致好評，成為2023最受台媒歡迎的韓星之一。今年他迎來出道20週年，決定再度踏出韓國，到亞洲多個城市與粉絲相見，台北場將於9月29日在台北國際會議中心舉行，全部福利加起來竟多達10個項目，堪稱2024韓星年度福利王。

李帝勳今年9月將在TICC與台粉見面。（優勢力娛樂提供）

迎接出道19週年曾在受訪時許願出演愛情劇的李帝勳，終於在今年的戲劇作品《搜查班長1958》中圓夢，與徐恩秀有一段浪漫戀情。不過，李帝勳表示雖然滿足，但依然期待能夠參與完整的浪漫愛情或浪漫喜劇作品。他表示自己也在變老當中，希望能盡快在還年輕的時候演這樣的角色。

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南韓懸疑影集《寄生獸：灰色部隊》金吝勸（左起）、李貞賢、具教煥、全昭霓、權海虓。（Netflix提供）

此外，李帝勳的代表作《信號》，萬眾矚目的第二季也正籌備階段，今天更傳出《D.P：逃兵追緝令》的具教煥將加盟演出。對此，具教煥的經紀公司Namoo Actors證實有收到邀約，已在討論當中。若具教煥確定演出《信號2》，這將會是李帝勳、具俊煥繼電影《絕地逃生》後，二度合作，令人期待。

李帝勳的《信號》一直為人津津樂道。（優勢力娛樂提供）

《2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING ＂JEHOON's Favorite＂ IN TAIPEI》將於9月29日（日）晚間6點30分在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣5200、4200、3200、2400元等四種，8月3日在遠傳優先購，8月4日中午12點於TICKET PLUS遠大售票系統全面啟售，福利等相關內容請鎖定主辦單位優勢力娛樂官方臉書專頁。

李帝勳座位圖、福利圖。（優勢力娛樂提供）

李帝勳見面會福利總整：署名親簽海報（抽選）、1:1合照（抽選）、1:25團體合照（抽選）、親簽拍立得（抽選）、親簽海報

（抽選）、擊掌（活動前）（抽選）、粉絲歡送（購票者全員）、官方小卡（A）（購票者全員）、官方小卡（B）（購票者全員），以及二重加碼福利「彩排」（抽選）。

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