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娛樂 最新消息

黃正音斷開偷腥尪爆新歡！甜勾小7歲籃球國手公司回應了

黃正音（左）被爆和金鐘奎戀愛ing。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《她很漂亮》、《7人的逃脫》39歲韓星黃正音今年二月和企業家老公李英敦兩度鬧婚變，黃正音更發文暗諷老公有出軌對象；今（22）韓媒報導，黃正音有了新歡，對象疑似就是小7歲的籃球國手金鐘奎，經紀公司y.one娛樂出面證實戀情。

據報導，黃正音最近和金鐘奎約會被目擊，知情人士透露，黃正音經過離婚後，療傷階段時認識了金鐘奎，男方送安慰，拉近彼此距離，最近愛情剛處萌芽階段。

經紀公司y.one娛樂證實戀情，表示黃正音與籃球選手A最近產生好感，處於謹慎階段，但未提金鐘奎這三字。

黃正音曾在節目《SNL KOREA 5》坦言自己沒有挑男人的眼光，又自嘲「比起抽菸，總比劈其他東西好」，間接證實前夫外遇，忍不住淚灑現場，獲主持人申東燁、粉絲支持，這回有了新歡對象，網友給予祝福外，也不免憂心她再次「看走眼」。

報導指出，金鐘奎慶熙大學畢業，自2013年效力於韓國職籃昌原LG獵隼隊，2019年轉隊到原州東浦新世代隊，年薪高達10億韓幣（約台幣2700萬）創下KBL紀錄。

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