孔鏘糖尿病惡化暴瘦25公斤！感恩老天爺給時間

班鐵翔（左起）、林宏銘、王瞳、高慧君、孟慶而與孔鏘。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王瞳、高慧君、班鐵翔等歌手昨晚齊聚為受虐兒獻唱，王瞳獨自參與愛心晚會，感性表示：「我跟艾成一同演出，傳遞艾成的愛心。」高慧君被病魔襲擊，仍站上舞台為受虐兒發聲，擔任音樂總監孔鏘也難得展歌喉，曾因為糖尿病惡化器官敗壞、暴瘦25公斤的他，珍惜目前身體狀態穩定，感恩老天給時間。

愛心晚會在主持人孟慶而獻唱「牽阮的手」揭開序幕，班鐵翔則演唱國語金曲「不是我不小心」與西班牙名曲「Besame Mucho」，讓現場充滿往日情懷，「警察歌手」林宏銘獻唱台語金曲「阿宏的心聲」與經典名曲「孤女的願望」，深情的嗓音引起共鳴，高慧君則熱力獻唱成名曲「你最珍貴」、「孤獨世界」，身體仍在調養中的她為了公益現身，觀眾給予熱烈掌聲支持。

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班鐵翔（左起）、林宏銘、創辦人田安克、創辦人鄧馨庭、王瞳、高慧君、孟慶而與孔鏘。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

高慧君表示對於虐童暴力事件「零容忍」，她三年前罹患甲狀腺低下症，造成眼睛斜視及複視等眼疾，身材又發福，坦言：「我的心裡只能難過兩天，因為母親也跟著生病，三年來我親自照顧母親，我們的身體都逐漸好轉，目前甲狀腺低下的指數稍有回升，首要先讓身形瘦下來，每天勤游泳調整身體，期盼早日能回歸正常生活。」

而多年來擔任愛心晚會的音樂總監孔鏘，直言自己現在處在半退休狀態，每天照顧孫子，教孫子彈琴，和老婆去打高爾夫球，「在演藝圈40年，才猛然想到該好好照顧自己的身體。」過去沒有盡到家庭責任，也想要一次補回。台灣愛與希望國際關懷協會」網址：https://taiwanlove-hope.org/

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