日本「百萬級愛豆」遭陌生人跟蹤！上演加拿大驚魂記

〔記者鍾志均／台北報導〕日本AV女優本鄉愛有「百萬級愛豆」封號，她登上最新一期JKF封面，換上兩套養眼比基尼，胸前春光藏不住；本身熱愛旅行的她，提到某次在加拿大遇上危急事件，至今仍心有餘悸。

本鄉愛擔任封面女星，辣秀好身材。（JKF提供）

本鄉愛說：「住在加拿大時，有次晚上回家，在經過一條人間稀少的道路時，發現有人一直跟著我。當時就想說多繞些路、嘗試甩開他。沒想到走著走著、突然間那個人就出現在我身旁，嚇一跳的我就迅速跑回家！」

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所幸當時該名陌生人沒有進一步動作，讓她鬆了一口氣，並分享至今覺得捷克布拉格街景、建築物都很可愛之外，當地人也都非常友善。

本鄉愛擔任封面女星。（JKF提供）

隨著巴黎奧運即將到來，本鄉愛希望日本隊能取得好成績，還提到最喜歡的運動選手就是「大谷翔平」，還特別看了紀錄片《大谷翔平：超越夢想》以及書籍《大谷翔平：武士初心》，對於他的專注精神非常敬佩。

提到今年將再度來台參加「2024國際成人展」，本鄉愛回憶去年大批台粉的熱情歡呼，給予滿滿感動，今年更立下新目標要多跟海外粉絲們見面，期待面對面交流。

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