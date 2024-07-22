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娛樂 音樂

「行走的費落蒙」不藏了！瘦子被圍觀拍照 驚吐「好大喔」

〔記者張釔泠／台北報導〕有「行走的費落蒙」之稱的瘦子E.SO再度與電商平台合作，搭配瘦子的創作歌曲「伯父」，推出父親節宣傳廣告，這首歌以男友為視角，闡述女友爸爸對自己的種種不滿，但總歸是因為一個父親對於女兒深厚的愛，希望藉由這首歌意境，提醒大家別忘了好好愛自己的父親。

瘦子與電商平台再度合作。（citiesocial提供）

電商平台繼第一波宣傳推出後，加碼在台北信義區，刊登高達7層樓高的大型廣告看板，讓許多粉絲忍不住朝聖拍照，連瘦子本人經過看到也不免驚呼「感覺好大喔！」

這次合作挑選「伯父」為宣傳曲，歌詞從以一名年輕男生為出發點，句句描寫女友父親對自己的不滿意的地方，原來全是因為怕寶貝女兒被搶走，瘦子和老婆即將迎來第二個寶貝女兒，相信對歌曲更加有感。

瘦子的大型看板。（citiesocial提供）

瘦子也呼籲大家多花時間回家陪伴父母、親人，也可以在父親節之際，在電商平台上挑選一個能表達心意的小禮物，傳達由衷的感謝，瘦子不忘對全天下的父親們表達祝福：「老爸們，辛苦了！記得不時要對自己好一點，祝福大家父親節快樂」。

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