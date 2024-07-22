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娛樂 最新消息

《嗨！營業中》新成員是他！浩子傳太操退出 完整名單揭曉

乱彈阿翔（中）加入《嗨！營業中》第四季。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《嗨！營業中》第四季今（22）日公布節目重要卡司，除了原班底姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎外，也增加一名新成員乱彈阿翔，乱彈阿翔對於新組合深具信心，喊話絕對是夢幻團隊；而先前傳出因為節目太操而不繼續參與的浩子，這次確實沒有出現在名單內。

左起為姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志與乱彈阿翔。（好看娛樂提供）

乱彈阿翔是由學長、學姊面試的新成員，隊長郭泓志先故意嗆聲問說：「喂，你新來的？」下一秒直接套上長髮合體搞笑說：「那我們就是動力火車！」總經理姚元浩懷疑問乱彈阿翔：「你會做菜嗎？」莎莎更不可置信說：「你有53歲？你確定？」吳映潔則是翹著二郎腿質問：「你知道這工作要很丁金嗎？（台語：認真）？」面段各種刁鑽問題，新夥伴乱彈阿翔都以魔性笑聲回應，並直球對決說：「我有三金認證啦！曾獲金馬獎、金曲獎、金鐘獎肯定。」

《嗨！營業中》第四季移動任務難度不斷增加，左起為吳映潔、乱彈阿翔、莎莎、郭泓志、姚元浩。（好看娛樂提供）

公布卡司陣容後，外界對於節目錄影一舉一動都十分關注，粉絲紛紛推敲各種開店地點的可能性，好看娛樂透露節目將移動營業，讓擔任隊長郭泓志和總經理姚元浩大喊吃不消，夥伴們更在工作現場多次舉白旗。每一集都是人性大考驗，任務難度不斷增加，也擔心錄影現場藝人情緒崩潰。

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