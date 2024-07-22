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娛樂 最新消息

拜登棄選連任 四叉貓閃遠遠動向曝光

拜登退選，民主黨面臨領導危機。（路透）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統拜登21日閃電宣布退選、不再爭取連任，同時將支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選，為美國總統大選投下震撼彈，知名網紅「四叉貓」劉宇也搶先同步報導此事，同時也曝光自己如何因應拜登退選。

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四叉貓直言，本週政治議題大概是「拜登退選」這個蓋版了，呼籲其他人想做議題操作的建議避開本週，同時曝光自己的因應之道：「那我今（22日）要去一趟說走就走的小旅行。」

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拜登在聲明中表示，儘管他原本有意尋求連任，但認為為了國家和民主黨的最大利益，他應該專注於完成目前的總統任期，並公開表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨的總統候選人。

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報導指出，拜登的退選，讓民主黨陷入接班的困境。雖然拜登在初選中以壓倒性優勢勝出，但尚未正式成為民主黨候選人。根據民主黨全國代表大會（DNC）的規則，目前約3800名原本支持拜登的代表已成為自由人，並非一定要遵從拜登的意願，轉而支持賀錦麗。

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