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娛樂 最新消息

（直擊）金智媛新莊會千名粉絲！唱出「對金秀賢說不出口的愛」

金智媛昨日抵台，今晚在新莊辦見面會。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者鍾志均／新北報導〕韓劇《淚之女王》金智媛今（21）晚在新莊辦見面會，號稱「I型人」的她打破社恐形象，甜唱歌曲《Stupid Cupid》開場，全場千名粉絲聽得陶醉；提到高人氣《淚》劇時，金智媛透露內心緊張萬分，曝光身邊的人看了電視劇後的反應。

金智媛以「洪海仁」高冷形象圈粉，戲外她念舊又害羞，和戲中女王形象大不同；當投銀幕出現《淚之女王》劇照時，現場歡呼聲四起，足見該劇受歡迎程度。

金智媛表示身邊的人看了電視劇後，最初一直覺得她很兇又冷漠，直到和金秀賢的CP產生火花後，大家開始希望兩人感情能恢復，給予很多應援。

金智媛選擇歌手李素羅的歌曲《對你一往如昔》對應《淚之女王》的角色和劇情，她說《對》曲講述一個人越愛對方，越說不出口的情感，和戲中對金秀賢的愛「說不出口」的情感相似，令戲迷陷入回憶殺，畫面浮現「洪白CP」的恩愛畫面掀高潮。

出道14年的金智媛首次舉辦海外見面會，首次來到台北，將見面會主題訂為「Be my one」，她解釋名字中金智媛的「媛」的韓文發音，和「one」發音是一樣的，也有「珍貴唯一」的概念，感謝粉絲不離不棄的支持。

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