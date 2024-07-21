貓熊界孫藝真「福寶」4歲生日 全球應援台北也+1

台北福寶粉絲舉辦快閃慶生活動。（joan_tseng1415授權使用）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在韓國愛寶樂園以自然繁育方式誕生的貓熊「福寶」堪稱宇宙大明星，素有「福藝真」稱號的她昨（20）日過4歲生日，這也是她第一次在中國慶生。中國大貓熊中心在福寶生日前發布消息，取消為個別貓熊慶生，改為「聯合慶生會」此舉引起許多姨姨不滿，不過粉絲的愛永遠不會遲到，在福寶生日當天，全球都有應援活動，其中也包含台北市。

台北福寶粉絲舉辦快閃慶生活動。（joan_tseng1415授權使用）

台北福寶粉絲舉辦快閃慶生活動。（joan_tseng1415授權使用）

台灣福寶姨姨「劉小唯」在福寶生日當天獨家贊助投放應援影片，快閃慶生地點就在台北市府轉運站前，傍晚六點多姨姨在大型電子看板投放福寶可愛的照片，現場擠滿了福寶粉絲們，還有部分粉絲自製了許多與福寶相關的小禮物發放，與大家同樂。看著螢幕上的福寶，很多人都忍不住紅了眼眶，因為大家都希望福寶能被幸福包圍、一生健康平安。

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徐翔奶爸為福寶打造的慶生禮物。（翻攝自小紅書NATIONAL BAOGRAPHIC）

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神樹坪基地負責福寶的貓熊奶爸徐翔，19日就為福寶送上水果、冰塊製成的生日蛋糕，不過福寶是個貪嘴的小寶寶，浪漫的徐奶爸替福寶準備了花束，但福寶發現裡頭沒有食物，就無情扔掉且開心的在冰塊蛋糕上不斷來回磨蹭。由於中國貓熊中心禁止粉絲在神樹坪基地「為單一貓熊製作慶生相關宣傳品」，所以想替福寶慶生的姨姨們沒辦法帶慶生相關物品進神樹坪基地，但韓國站姐早在福寶生日前夕就組團準備當天好好的跟福寶在一起慶生，韓國站姐甚至還準備了特製的福寶行李裝飾，陣仗之大，讓人感受到福寶與生俱有的宇宙大明星氣勢。中國的福寶粉也大手筆的買下公車廣告，街頭出現許多為福寶慶生的車輛，也有粉絲以電視牆廣告宣傳。

愛寶樂園為福寶準備的生日蛋糕。（翻攝自IG）

福寶的娘家，也就是韓國愛寶樂園並沒有因為福寶回中國而忘記她，繼雙胞胎睿寶、輝寶生日後，接著就是愛寶生日，到了20日福寶生日當天，「姜爺爺」姜哲遠、「宋爺爺」宋永寬、「吳姨母」吳勝熙也替福寶準備了大蛋糕，同時在官方社群帳號貼出福寶照片，慶祝她的第4個生日。兩位與福寶最親近的爺爺也都寫信給遠方的福寶，姜爺爺在記錄福寶成長的「PPUPPA TV」留言：「福寶～爺爺祝妳4歲生日快樂，回憶起4年前妳誕生的那天，妳響亮的哭聲撼動了世界的那天，雖然妳現在不在身邊，不過妳留下的回憶對爺爺來說非常寶貴」；宋爺爺更浪漫的在福寶誕生時間發文，以「小石子的幸福」為題，希望福寶快樂長大。

福寶公主，生日快樂。（翻攝自愛寶樂園）

網友替宋爺爺解釋：因為貓熊視力不佳，是個大近視，因此人類在福寶眼裡看起來就像是顆小石子。宋爺爺說：「如今妳（福寶）成為了所有人的宇宙，而我卻僅僅是妳的小石子，但是，我喜歡無憂無慮的待在妳行進的路上，即使被妳踢開或踩過也無所謂」，一番話看得姨姨無不動容。

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