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網紅陳幽出面揭戀童魔術師前男友惡行 狼爪伸出親妹也難逃

網紅陳幽上節目說自己曾經和戀童魔術師交往經驗。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台版N號房「創意私房論壇」成為台灣重要議題，各界都在討論這件事並努力建立更好的防護機制，令犯罪者無所遁形。網紅陳幽日前上節目提及自己的魔術師前男友，並詳述該男的戀童癖令人髮指，除了對國小學生伸出狼爪之外，降連自己的親妹妹也不放過。

網紅陳幽上節目說自己曾經和戀童魔術師交往經驗。（翻攝自YouTube）

陳幽表示前男友對於自己的戀童癖及騷擾行為絲毫沒有罪惡感，且現在依然在魔術社團教學。兩人交往時，前男友曾經說過：小學女生比較好騙。前男友也透露自己曾對一名小六女童下手，所幸家長機警，發現不對勁並質問前男友，惡行才遭識破。除此之外，前男友也曾向自己的親妹妹下手，並笑著向陳幽炫耀妹妹至今還不知道自己已經被侵犯，讓現場所有人感到十分恐怖。

這位魔術師前男友除了找女童下手之外，與陳幽交往期間也會要求她扮演學生、穿蘿莉裝增加情趣，沒想到對方仍用言辭羞辱陳幽，如今回首，盡是不堪。

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