安苡愛吃飯有聲音引起南北戰 遭轟解釋單親家庭提油救火

女星安苡愛說南部人吃飯有聲音才美味，引起南部人抗議。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星安苡愛先前參加《女王大人》討論「不懂禮貌出糗鬧笑話」，當時安苡愛說自己吃東西習慣發出「嘖嘖嘖」的聲言，還說咂嘴是「我們南部的教育」，如果小孩吃飯發出聲音，媽媽還會感到欣慰。此話一出網友氣到發文痛罵：「那是你們家自己沒家教好嗎！妳憑什麼代表南部人發言？」安苡愛看到網友發火，緊急回覆：「別氣別氣，電視播放被剪輯過了」，她說因為自己是單親家庭所以教育環境不佳，此話一出，無異提油救火，再度遭到炎上。

網友怒嗆安苡愛憑什麼代表所有南部人。（翻攝自YouTube）

當天節目中聊到餐桌禮儀，安苡愛就說了南部教育吃飯都會發出咂嘴聲，覺得這樣好像會讓媽媽很開心、很有成就感，所以吃飯發出聲音時，媽媽還會說「你們真的吃得很好耶」，當時同台藝人陳瑋薇還很驚訝說：「妳那麼漂亮怎麼會」？安苡愛說到北部之後才發現大家吃飯都不會發出聲音，覺得這該不會是「北部人比較矜持」、「沒想南部人這麼開放」，直到有一次到日本，親眼看見同桌吃飯的人對她用餐時會發出聲音非常不以為然的皺起眉頭甚至被台灣的長輩斥責之後，才在前幾年改掉這個習慣。

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安苡愛一直覺得吃飯發出嘖嘖嘖的聲音才代表美味。（翻攝自YouTube）

安苡愛的說法引起南北戰爭，就連南部網友也沒辦法挺她，生氣的說：「請妳更正，什麼叫做我們南部人吃東西時都會發出嘖嘖嘖的聲音，代表東西好吃？那是妳們家自己沒家教好嗎？妳憑什麼代表南部人發言？」想解釋的安苡愛說自己原本想表達的是：「自己家從小就沒糾正過，因為家裡單親，媽媽也是從事夜班工作，教育環境本就不好！沒有意思是說到全部南部人，在此對各位南部朋友說聲抱歉，我最愛南部了！南部人熱情人又很好」。

安苡愛被批之後稱自己是單親家庭，所以不知道咂嘴不禮貌。（翻攝自臉書）

多說多錯的安苡愛原想解釋，卻又被解讀成態度輕浮、怪單親、怪母親、怪教育環境不好。網友更回嗆：「不論南北，在台灣這樣吃飯的人真的是沒家教沒禮貌，基本上是家裏沒教和南北什麼關係？」、「單親和家庭教育有什麼關係？現在直接歧視單親家庭欸」、「小時候媽媽沒教，現在都成年人了還當公眾人物，不會謹言慎行？」

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