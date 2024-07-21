「話題女王」嚴淑明遭詐騙200萬 公開發文揭保險員惡行

嚴淑明氣急敗壞在社群平台發文，痛斥保險員的詐騙行為。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「話題女王」嚴淑明曾經歷經4年低潮，靠一個便當撐兩天，總算苦盡甘來的時候，沒想到又遭人詐騙。今（21）日嚴淑明在社群平台發文，控訴自己和助理被保險公司騙走50萬港幣（約新台幣209萬元），氣得她不但在文中提醒大家「買保險年金要一萬個小心」還誓言對詐騙她的保險員絕不姑息。

嚴淑明與助手Carry都被詐騙，嚴淑明被騙了新台幣200萬元左右。（翻攝自臉書）

嚴淑明在文中說自己和助手Carry被保演員遊說買年金，兩人誤信話術投保，最近卻發現該保險員竟然偽造資料，氣急敗壞的嚴淑明和Carry除了向保險公司反應希望討回公道，沒想到保險公司也甩鍋，緊急撇清說：「成年人簽了名就代表同意，並未向從業員問責」，氣得嚴淑明怒喊會全力追究，同時不排除公開整件事始末。

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令嚴淑明氣憤的是，錢沒有了可以再透過努力賺回來，但是用「騙」的就無法被原諒，她說因為這件事牽涉到偽造文件資料，所以已經在律師陪同下報警處理，希望公義彰顯。

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