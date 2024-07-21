毒蛇製作人辣吐真相 陳妍希當年非小龍女首選

陳妍希再度被炒作。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人陳妍希近期因傳出婚變再度成為熱議人物，沒想到她與老公陳曉當年定情之作《神鵰俠侶》背後竟然還有故事。毒舌製作人于正透露4年前拍攝《神鵰俠侶》，陳妍希並非小龍女首選，只不過原本選定的女星生病，才讓陳妍希有機會取而代之。消息一出，果然在今（21）日登上微博熱搜冠軍，網友也紛紛表達自己的意見。

中國知名製作人兼編劇于正。（翻攝自IG）

相關新聞：《墨雨雲間》女星大頭症發作 于正爆：愛遲到、不背詞

請繼續往下閱讀...

于正表示，2013年要拍《神鵰俠侶》時，原想找「Angelababy」楊穎飾演小龍女一角，但當時Angelababy接拍電影且身體抱恙所以才辭謝小龍女一角，改由陳妍希飾演。于正早在4年前就提過這件事，當時還遭到網友取笑說于正傷害自己編劇的戲，究竟是哪招？如今再說一次不知有何意圖？

陳妍希（右）與陳曉婚變消息傳得沸沸揚揚。（本報資料照）

話題發酵後，網友懷疑近期于正與吳謹言合作的《墨雨雲間》翻紅，于正可能想趁熱度還在，繼續炒話題，所以把4年前的冷飯重新拿出來熱炒，剛好陳妍希最近與陳曉傳出婚變，自然成了于正最佳箭靶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法