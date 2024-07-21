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娛樂 最新消息

玖壹壹把台南將軍吼變夜店派對！花美男洪暐哲迷戀牛肉湯

玖壹壹在將軍吼音樂節熱力開唱，氣氛熱鬧。（台南市政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕玖壹壹最近都待在台南拍攝真人秀，昨（20）晚在「2024台南將軍吼音樂節」壓軸演出，多首歌曲讓現場歌迷嗨翻天，宛如到了最大夜店派對，今晚還有第二天的演出，將由金曲歌后楊乃文壓軸獻唱。

一連兩天在台南將軍漁港舉辦的音樂節活動，吸引滿滿人潮，玖壹壹帶來台式電音舞曲《來個蹦蹦》、《LOCAL》、《籠裡》、《愛你不踩煞車》、《一生只督妳一人》等夯曲，歌迷情緒超嗨，春風、健志、洋蔥都感受到台下歌迷的熱情，他們也談到，近期在台南long stay拍真人秀，歡迎大家來找他們玩。

花美男洪暐哲（中）賣力唱跳，也如願吃到台南牛肉湯。（台南市政府提供）

昨天包括婁峻碩、AcQUA源少年多組歌手獻唱，BL劇花美男主角洪暐哲獻唱戲劇《免疫屏蔽Stay By My Side》主題曲《牛頓與蘋果》，他曾在南韓當練習生，韓文非常流利，還展現語言天份，特別把《下雨天》改唱韓文版，讓粉絲好驚喜。

難得到台南演出，洪暐哲說怕週末人多，無法吃到當地知名牛肉湯，彩排後先衝去餐廳取號碼牌，排隊人潮中不少粉絲還認出他，等演出完他立刻與團隊去大快朵頤，吃到最後心滿意足，搭最後一班高鐵回台北。

台南將軍吼音樂節施放燦爛煙火。（台南市政府提供）

昨晚主舞台及周邊累計超過5萬人次前來朝聖，線上直播則超過10萬人觀賞表演，演唱會最後由台南市長黃偉哲等人啟動施放煙火也掀起高潮，今晚將由晨悠、柏霖、怕胖團、芒果醬樂團等接力開唱。

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