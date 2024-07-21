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娛樂 最新消息

成軍才3個月！台女團跨國出道 迷倒日人獲封「水蜜桃女孩」

（由左至右）女團《SVETA》（前排）華華、小狼、（後排）艾勾、珮珮受邀擔任「紅心字會心納家庭公益大使」。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團偶像金志遙打造的最新女團《SVETA》（斯維塔）跨國界搶先從日本出道，成員小狼、珮珮、華華、艾勾獲封「水蜜桃女孩」，先後接下「日本福島觀光交流大使」及公益團體「紅心字會心納家庭公益大使」；金志遙也加碼宣佈，《SVETA》8月底也將推出首支日文單曲。

金志遙透露四位女孩一起發想團體名稱，歌、舞更是全創作，集結可愛、帥氣、性感、自信風格，展現出獨一無二的Girl crush。《SVETA》成團不到三天火速簽約，成軍不到3個月就要推出首支日文單曲，金志遙表示：「我的原則就是最快成軍、最快出道、最有實力、最相信我，以這四個目標前進！」

女團《SVETA》受邀前往日本和福島與當地首長一起交流台日文化。（紅心字會提供）

接下「日本福島觀光交流大使」的《SVETA》，受邀至當地交流，福島觀光局局長特地製作專屬她們的個人名片迎接，讓女孩們相當驚喜，日方也封她們為「水蜜桃女孩」。此趟行程她們深刻瞭解了日本的風俗民情和體驗當地文化，日方還安排學院的學生為了女團量身訂做表演服裝，讓成員小狼表好開心！《SVETA》此行還看到福島地震及海嘯留下的痕跡，讓在花蓮土生土長的艾勾心有戚戚焉；珮珮也直呼很佩服福島的重建速度，如今才能再次來到這個地方，看見福島的美。

為展現跨國出道的決心，《SVETA》加緊訓練日文，每個月驗收舞蹈、歌唱、特殊才藝及各種評比訓練，並由不同成員輪流當隊長。曾為日本偶像團體嵐丶春奈露娜、迷你偶像大師（ぷちます! -PETIT IDOLM@STER-）擔任作曲家的北川吟，特地來台為《SVETA》錄製單曲，女孩在語言障礙上吃了不少苦頭，在錄音室期間，小狼還因為太緊張而哭了，只為了讓作品能夠更完美。首支日文單曲也會在7月底時在東京舞台演出時首次亮相，預計8月底在台推出。

女團《SVETA》被日本封為「水蜜桃女孩」。（紅心字會提供）

此外，《SVETA》也接下紅心字會心納家庭公益大使，呼籲大家可以用「心」接「納」關懷「心納家庭」（指受刑人家庭子女），幫助他們有勇氣面對外界的眼光。

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