涉創意私房案墜樓亡 馮光遠腦中秒浮現這人

某男子19日傳出從新北市中和區住家大樓墜樓身亡，據了解，他疑似是未成年色情影片網站「創意私房」會員。（資料照，記者鄭景議翻攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市中和區19日發生墜樓意外，一名蘇姓男子自住家大樓墜樓身亡，據查此人是台中一家補習班負責人，同時也是未成年色情影片網站「創意私房」會員，近日因此遭到檢警約談，其電腦、硬碟也遭查扣，確切墜樓原因還有待進一步釐清。

此外，本月8日也有一名創意私房幹部、從事電子工程師的林姓男子，在新北市板橋新板特區被檢警拘提時，他佯稱上廁所，想從廁所窗戶脫逃，不慎從19樓墜落死亡，沒想到事隔數日，又傳出創意私房的成員墜樓死亡。

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數月前，「創意私房」也躍上娛樂版面，起因藝人黃子佼在「創意私房」購買7部未成年性影片，引發輿論沸騰，進而抖出該偷拍論壇宛如南韓N號房事件翻版，成為不少受害者夢魘。

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今（21）日上午，知名作家馮光遠在臉書發文表示，看見新聞「創意私房」會員遭約談後墜樓死亡，他一驚心想：「不會是黃子佼吧？」因為黃子佼也是創意私房會員，接著馮光遠仔細一想，黃子佼出身黨國娛樂教母的體系，因此不太可能有羞恥心，「再一查，果然不是死不認罪的黃子佼。」

黃子佼涉嫌從色情論壇「創意私房」購入7部兒少性影像，引發撻伐。（資料照）



馮光遠更在發文最後小叮嚀警語：「安心專線：1925（依舊愛我），全年無休、24小時免付費的心理諮詢服務。」

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