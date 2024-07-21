70歲成龍淪票房毒藥 《傳說》AI換臉大翻車

成龍「被回春」的臉慘遭網友狂酸。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕70歲成龍曾是電影票房保證，拍攝警匪功夫片幾乎檔檔賣座，近日電影新作《傳說》在中國上映，票房慘不忍睹淪毒藥，「為何越來越多人不喜歡成龍？」不斷被討論。

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「騰訊網」報導，由成龍主演、耗資3.6億人民幣（約15.6億台幣）動作新片《傳說》，上映一週票房7100萬人民幣（約3.1億台幣），排片率降至4.0%，業內人士估計，該片逆襲的希望越來越渺茫，最終票房很難破億人民幣，出資電影公司方面恐將臨虧巨大虧損。

成龍主演動作新片《傳說》，耗資3.6億人民幣（約15.6億台幣）。（翻攝自微博）

《傳說》因劇情需要，以AI技術將成龍回春到27歲模樣，卻被影迷狠酸「被回春的臉」宛若橡皮，成龍表情很生硬； 更有人這樣評論27歲「AI成龍」：「看第一眼，你會覺得很帥；看第二眼，你會覺得有些怪；再看一眼，恐怖谷效應就上來了。」

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《傳說》描述男主角成龍前世今生故事，電影採用傳統實景與AI換臉相結合方式拍攝，成龍飾演古代將軍趙戰的臉部使用AI技術，換臉成27歲成龍，這也是該片一大賣點，沒想到票房大翻車。

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