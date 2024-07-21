習近平神話破滅 苦苓點名區桂芝聊治水

中國洞庭湖本月5日發生潰堤，導致眾多房屋及農田被淹沒。圖為7日所拍攝到的淹水慘況。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕北一女中國文老師區桂芝年初針對108課綱刪除顧炎武的「廉恥」等文言文教材，痛批是「無恥缺德課綱」，引起各界議論，一名學生家長上個月分享就讀明星高中的孩子不知大禹治水的「大禹」是誰，令他感到不敢置信，認為都是108課綱導致學生對中國史陌生。

豈料中國國台辦發言人朱鳳蓮竟還表示，此事件凸顯台灣推行「毒課綱」，正在讓台灣青少年逐步遠離中華文化根基，她盼台灣同胞赴大禹故里了解治水的故事。

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只是近年來中國洪患從未間斷，去年8月北京洪水造成大批人員傷亡，由此可知，中國國家主席習近平治水能力顯然遠不及「大禹」，中國官媒卻大力吹捧習近平治水論述，引發民眾強烈質疑。

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知名作家苦苓20日則在臉書點名區桂芝：「如果5千年前大禹就能治水，那麼今天的習近平顯然無能，是否該像鯀一樣抓去砍頭？」另外他也再問區桂芝：「大禹這隻『大蟲』是要怎樣治水？是用身體當水壩、還是張嘴把洪水都喝光？」

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