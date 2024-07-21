《浪姐5》才成團...第六季擬邀名單瘋傳 「林心如、許瑋甯」都上榜

《浪姐6》擬邀名單瘋傳，林心如、許瑋甯入列。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國知名選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）邀集眾多台灣大咖參加引發關注，孰料楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤接連被淘汰後，謝金燕、郭碧婷也在總決賽止步，最終全軍覆沒。不過《浪姐5》才剛結束，網路竟開始流傳第六季擬邀請名單，可見多位台灣女星名列其中。

《浪姐5》最終由陳昊宇（C位）、尚雯婕、戚薇、何潔、劉忻、袁婭維、薩頂頂、蔡文靜、柳岩、陳麗君、韓雪、Joyce出線，備受看好的謝金燕意外落馬，她也有感而發地說「從零開始，自己給予定義，才能成為真正的勇者，一股傻勁往前衝，這一趟我長大了，就大了3歲，不能再多了，謝謝自己如此勇敢」。

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《浪姐5》剛播畢，台灣選手全軍覆沒。（翻攝自微博）

隨《浪姐5》落幕不久，網路就瘋傳起《浪姐6》擬定邀請名單，裡頭出現台灣女星包括葉全真、曾寶儀、林心如、陳喬恩、溫嵐、江美琪、安以軒、Selina、張芸京、許瑋甯、徐佳瑩、劉品言、曾之喬等，還有泰國《初戀那件小事》爆紅的平采娜樂維瑟派布恩。

《浪姐6》擬邀名單曝光。（翻攝自微博）

不過早前《浪姐5》宣布開拍後，出現不少網傳人選，後來也未如節目實際嘉賓名單，因此詳細正確名單，還有待官方正式公告，不過每每名單流出都引起話題，也足見外界對該節目的關注相當大。

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