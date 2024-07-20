黑衣人齊聚北流全來了！角頭演唱會驚傳「震撼槍響」

黑衣人齊聚北流場外，迎接觀眾入場。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「角頭 GATAO 唱演會」今晚在北流登場，包括蔡振南、荒山亮、王識賢等25組藝人登台，為了給觀眾沉浸式的體驗，主辦單位在場外安排十多位黑衣人及禮賓小姐迎接粉絲入場。

王識賢（記者王文麟攝）

王識賢（記者王文麟攝）

北流舞台還原電影場景，集結《角頭》系列電影的角色跨時空合體，開場高捷、王識賢帥氣露面，王識賢登高一呼後嗨喊：「歡迎大家今晚進入我們的角頭世界。」

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角頭 GATAO 唱演會（記者王文麟攝）

唱演會共分成七大篇章，訴說《風起雲湧》、《初生之虎》、《暗夜槍聲》、《黑暗中的目屎》等角頭宇宙的故事線，演出前觀眾透過電影畫面回顧《角頭》起始，黃騰浩手持斧頭與古斌、林道禹從觀眾席入場，並對舞台鳴槍震撼揭開序幕。

角頭 GATAO 唱演會（記者王文麟攝）

在「角頭 GATAO 唱演會」中也重現了許多電影經典場景，團隊特別將「貴董事務所」泡茶場景搬上舞台，讓觀眾近距離體驗大哥們私下談判的緊張嚴肅氛圍。

角頭 GATAO 唱演會（記者王文麟攝）

角頭 GATAO 唱演會（記者王文麟攝）

金曲樂團血肉果汁機也霸氣登台，演唱為了《角頭－大橋頭》打造的新歌《江湖路》、《殺手》，演出結合大型太鼓，融合傳統元素與金屬樂，碰撞出在地與國際的嶄新風貌，看來氣勢磅礡。

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