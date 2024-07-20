晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大元上街頭熱到飆汗竟被虧像狗！林柏宏被罵渣勸改過「大家太投入」

林柏宏、項婕如、大元、大飛出席電影愛的噩夢影迷活動。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《愛的噩夢》主演群林柏宏、項婕如、「大元」林艾璇、「大飛」吳志慶，今（20）日走上街頭重現片中發傳單橋段，片中劈腿大元跟項捷如的林柏宏透露，上映後被網友怒罵很渣，還私訊他勸他改過向善，對此他想法正面「可能太投入，所以大家才會生氣，但其實很多人都滿理智的，都很直接把話說出來」。

提到上街發傳單催票，林柏宏表示票房追求卓越，「覺得可以更好」，大飛則說天氣真的很熱，和大元交情好的他更猛虧「大元鼻子都已經在流汗，跟狗一樣！」當大家驚呼他用狗來形容，他趕緊解釋因為狗的鼻子很會流汗，隨後對著麥克風補充「沒有跟狗一樣」。

林柏宏、項婕如、大元、大飛出席電影愛的噩夢影迷活動。（記者王文麟攝）

大元笑說過去走在路上，有人發傳單自己並不會拿，但今天自己發很多人開心接受，感動直說：「以後我也要做有人情味的人，盡量收傳單！」林柏宏則笑說以為不會有什麼人來，但沒想到手上的傳單很快就發完了，項捷如也開心表示：「第一次活動有這麼多人參與，但大家都滿理性的！」

林柏宏、項婕如、大元、大飛出席電影愛的噩夢影迷活動。（記者王文麟攝）

演員們今天除了上街頭做活動，也還要勤跑映後QA，項婕如說最近映後碰到很多失戀的人自己看電影，「我本來以為這部片滿適合情侶或快要在一起的人看！」不少觀眾看到有共鳴哭得唏哩嘩啦，她還會直接到他們身旁問他們感受，「結果很多人感謝我們讓他們有機會好好的哭！」《愛的噩夢》已在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中