楊麗音遇「經紀公司欠債失聯」 痛失百萬片酬這樣回

〔記者蕭方綺／台北報導〕姚淳耀、嚴正嵐和李玉璽在公視台語台、華視《我的意外室友》上演糾結的三角情之外，戲中「熊賀住房屋」也面臨危機，疑似有人偷走客戶名單跳槽到對手公司，戲外，楊麗音也曾碰過經紀公司負責人欠債失聯，導致她損失超過百萬酬勞，她樂觀的說：「當時一定很懊惱想說怎麼會這樣，但是想開就好了，人活得越久可以剪貼到表演裡的項目越多。」

楊麗音（左）戲裡撞見李玉璽。（公視台語台提供）

百白也分享自己有談好的案子，被朋友私下削價競爭搶走，她自我安慰或許有些錢註定不是自己的，事後還給對方祝福，維持朋友的關係，只是少有工作上的往來了。

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百白（左）曾碰上談好的案子，被朋友私下削價競爭搶走。（公視台語台提供）

此外，劇中所有人為楊麗音驚喜慶生橋段，場面熱鬧又溫馨，讓所有演員紛紛想起自己印象深刻的生日。個性務實的楊麗音與一群好姊妹到峇里島玩時，剛好碰到生日，當天吃完晚餐回房間時，發現床上用花瓣寫happy birthday還準備了蛋糕與蠟燭，讓她覺得是有生以來最浪漫的一次。

李玉璽高中時則因為生日，同學們在中午吃飯時間為他慶生，將蛋糕的奶油抹在他臉上，結果打鐘後來不及洗臉，就這樣去上下一堂課。

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