退追Lulu全說了！吳青峰曬照證明：大鼻子大眼睛

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳青峰昨晚在社群發聲，感嘆近日的新聞紛擾，對於Lulu在金曲獎的改編兒歌延燒的風波，他搞笑曬出美顏後的照片回應，幽默說：「喔，對了，其實我是『大鼻子大眼睛』喔。」

蘇打綠復刻專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠的阿龔因為生病取消金曲獎的演出，加上Lulu在典禮改編了林暐哲公司所創作的兒歌《蘑菇濃湯》，使得蘇打綠與林暐哲之間的恩怨再被掀起。

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近日吳青峰被爆退追Lulu社群，無奈成了少數網友的攻擊箭靶，他未參與金曲獎，也從未對演出歌曲發言，反而遭受無端爆料波及，還疑似遭到網軍留言，認為他退追是「小鼻子小眼睛」。

吳青峰P圖幽默回應了。（翻攝IG）

沒想到，常說自己步入中年的吳青峰，這次以高EQ幽默以對，大開自己玩笑，P圖說自己是大鼻子大眼睛，還有網友笑回：「我見過，本人真的長這樣。」

其實吳青峰也發了長文，因為復刻了專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》有感而發，他表示：「怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」

巧合的是，蘇打綠2009年在製作《夏／狂熱》專輯時，吳青峰也在網上歷經「腥風血雨」，當時他在PTT親自做出回覆，也獲得了鄉民的理解。

如今復刻「夏」專輯又出現紛擾，吳青峰在文中談到，「這張專輯歌詞裡的故事，似乎都還是血淋淋地包圍著我們的世界。如果你也聽見了那一股只願用歌聲唱出的吶喊，就狂熱聽起來做為報復吧。」

許多歌迷都留言替他打氣，吳青峰也回應，「整個事件最多新聞的竟然是根本什麼也沒做的我們，鐵定是看我們不太會宣傳，編寫科幻小說給我們夏專鋪墊。」

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