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娛樂 電視

林柏宏「幫路人拍照」黑化 網友驚喊：笑容太毛了

〔記者蕭方綺／台北報導〕林柏宏、黃珮琪主演CATCHPLAY+驚悚台劇《都市懼集》的「完美夜景」篇，劇中林柏宏在摩天輪前熱心地幫路人拍照的善意背後，竟是可怕的血腥動機，毛骨悚然情節更讓網友留言「黑化的林柏宏笑容太毛了吧」、「真的不能輕易相信陌生人的話」。

林柏宏（左）熱心幫黃珮琪在摩天輪前拍照，竟藏血腥動機。（CATCHPLAY+提供）

憶及拍攝當天，林柏宏很努力地抓「恐怖美照」的角度，打趣說：「從美麗的愛情故事變成可怕的血腥故事，會覺得這個人是不是有點人格分裂，不過當時天氣非常好，我真的有抓到一個非常棒的角度可以拍到最漂亮的摩天輪，但因為劇情的關係，很可惜我沒辦法幫她拍出最漂亮的照片，希望大家不要太認真校正我拍的照片。」

曾愷玹演出的單元提醒女性觀眾，時刻注意自身安全。（CATCHPLAY+提供）

另外，日前已上架曾愷玹主演的「夜跑」篇，劇中專注在公園夜跑的她成為陌生恨意下的受害者，恐怖橋段也讓愛好夜晚慢跑的女性觀眾提高警覺，曾愷玹也提醒：「女生一個人在公園裡面跑步還是要注意一下身邊的安全，不管是周圍路況，還是後面有沒有人跟著你。」

陳妤劇中戴牙套演出。（CATCHPLAY+提供）

此外，由陳妤、饒星星、傅顯皓主演的「代收包裹」篇，描述陳妤替成天網購的鄰居多次代收包裹後，未料某日的大包裹裡，竟藏了意想不到的東西。劇中陳妤更首次挑戰以牙套造型驚悚演出，她說：「我很喜歡這個角色的牙套，因為不是每一次都可以遇到這麼改變外表的造型，而且這比傳統牙套更爆，講話其實是要很用力才可以講清楚，所以反而讓這個角色會有一種怪感！加上是有點驚悚的短篇故事，覺得是很有趣也是很新奇的一次挑戰。」

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