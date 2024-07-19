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娛樂 電影

新鮮貨來了！死侍真情告白金鋼狼 終極預告「她」也現身

《死侍與金鋼狼》今天曝光終極預告。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年大銀幕唯一鉅作《死侍與金鋼狼》上映倒數，再等5天蓄「侍」待發！今（19日）晚曝光終極版預告，死侍真情告白金鋼狼，承認裝瘋賣傻的表面下其實非常在意，金鋼狼也遺憾在自己的世界「為時已晚」，兩位漫威救星的合體看來會有不少動人時刻。

《死侍與金鋼狼》出現的金髮女死侍引發影迷討論。（翻攝自YouTube）

萊恩雷諾斯再度化身語不驚人死不休、史上最另類超級英雄「死侍」，暌違6年終於在萬眾矚目下重返大銀幕，更與「金鋼狼」休傑克曼攜手首度加入漫威電影宇宙，金鋼狼應聲重出江湖，與死侍再續兄弟情，沒想到時間變異管理局卻突然找上門帶走死侍，但他依然老神在在，並自認只有自己能當漫威救世主，改寫漫威電影宇宙。

達芙妮金回歸《死侍與金鋼狼》飾演「X-23」。（翻攝自YouTube）

終極預告中除了先前已掀起討論的金髮「女死侍」（影迷狂猜她是泰勒絲或是萊恩辣妻布蕾克萊芙莉飾演）之外曾於《羅根》現身的變種人「X-23」也登場，飾演該角的達芙妮金相隔7年再度演出，現已是19歲的少女；她對陷入自我否定的金鋼狼說「你永遠都是錯的人，直到你改變」，似乎是激起他下定決心的關鍵。

《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映，除了預售票現正熱賣中、「史侍級」限量預售好禮大放送，死侍和金鋼狼也現身全台街頭，掀起全台「狼侍雙帥」旋風。

《死侍與金鋼狼》終極預告：

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