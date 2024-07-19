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娛樂 電視

鄭平君右肩膀手術休養半年 復原前夕慘事發生

鄭平君去年底進行右肩膀開刀，眼看經過半年休養幾已康復，沒想到月初不慎又受傷。（翻攝自鄭平君臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「國寶藝人」鄭平君去年８月發生摔車意外，但在老婆嘮叨並在細心照料下康復，不料竟因拍戲在入住飯店半夜起床如廁，沒開燈上床撲空撞到膝蓋，去年底住院做右肩膀旋轉肌手術，自費16萬歷經半年靜養，終於在近日康復。

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沒想到就在美國國慶日、本月4日當天下午，讓鄭平君晴天霹靂的事情又發生了，當時他正小心翼翼打球又不慎摔傷，更慘的是，他哭喊哀號：「我又傷到右肩膀舊傷。」一直到今天，復發部位依然紅腫且隱隱作痛。

雖然右肩開刀，鄭平君仍沒放棄他最愛的海釣。（翻攝自鄭平君臉書）

鄭平君回想當天發生景象，「我只是要去撿籃球，也沒大步快跑，天氣雖然不是太好，竟然……竟然……就這樣滑了一跤」，會武功、早年打甲組飛駝籃球隊的鄭平君，本能地沒讓頭部著地，右肩膀卻再度受傷。

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他嘆說，原本幾已康復的右肩膀又掛病號，並在老婆督促下到醫院照X光，確定骨頭沒斷，預計6周調養就能復原，今（19）日中午，鄭平君竟還興高采烈騎機車拿著朋友給的珍貴山筍送給另一好友，當場被朋友念了一頓，「不要不服老，身體健康最重要啊！」

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