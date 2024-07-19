敖犬、小煜睽違10年合體！認體力有差「轉圈就喘」揭棒棒堂回歸進度

敖犬（左）、小煜重現經典默契不減。（踢帕娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕棒棒堂成員敖犬與小煜日前受到《原子少年2》邀請，與少年們進行世代男團合作，睽違十年再次一起站上舞台的兩人依然電力滿分，小煜直呼很久沒和敖犬一起工作，沒想到默契還是很好，不過如今體力和全盛時期還是有差，「轉個圈就喘，回家還要冰敷膝蓋。」

敖犬提到，得知小煜會一起登台的消息後放心了不少，對舞台呈現想法一致的默契也讓本次表演成功的與少年們擦出精彩火花，小煜也笑虧：「（敖犬）還是一樣對表演很吹毛求疵，人老心不老。」

請繼續往下閱讀...

本次錄影敖犬還偕同人稱「最漂亮空姐」的太太FaFa陪伴，FaFa始終含情脈脈的觀看老公與這群20出頭的年輕人一起表演棒棒堂的經典歌曲《電司》，全程見證世代男團重現經典。表演一出引起了此次流星評審團未來少女們的歡呼，充滿青春回憶殺的舞蹈令整場尖叫聲不斷。

敖犬（左）、小煜睽違十年再同台。（踢帕娛樂提供）

問起最終的舞台呈現，敖犬也非常滿意，認為和少年們成功產生了新的化學反應，印象最深刻的部分則是對於少年們在練習中展露的決心，執著完美的敖犬對於雕舞非常嚴格，但在這段刻苦雕舞的過程中，少年們的眼神沒有顯露一絲疲憊，只有想翻盤的堅定與認真，誠懇的態度讓敖犬大受感動，也勾起他想和少年們一起拚搏努力的熱血心情。

憶及本次的合作，敖犬表示這次的舞台讓他比這群少年們更開心，小煜則認為比起當時在香港紅磡體育館表演，這次和少年們合作更為緊張，認為本次合作表演攸關少年們的未來，很怕拖累他們。至於棒棒堂會不會像Energy那樣再次合體開演唱會，敖犬則語帶保留。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法