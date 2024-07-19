郭采潔爆秘婚！男方身份全曝光 曾遭控「騙妹嗑藥3P」

郭采潔轉往中國發展多年。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕郭采潔轉往中國發展多年，2021年4月爆出和小5歲中國音樂人伊德爾陷入熱戀，2人在眾目睽睽之下牽手、摟腰全不避諱。沒想到，「郭采潔老公」、「郭采潔竟然結婚了」關鍵字昨（18日）分別衝上微博熱搜第一名、第八名，內容更提及兩人的戀情，整個晚上都霸榜，熱度相當驚人。

「郭采潔竟然結婚了」關鍵字相關貼文中，全都是2年前就曾曝光的伊德爾醜聞，一名女網友稱「郭采潔現任老公是我的前相親對象」，文中提到當初相親時覺得男方條件太差，家庭條件非常一般，經常借錢之外，一到晚上就發各種騷擾短訊，後來有朋友告知，伊德爾常常會以工作為由騷擾女性。

請繼續往下閱讀...

伊德爾遭指控很渣，甚至「誘導吸毒」。（翻攝自微博）

該女網友進一步爆料，郭采潔在海拉爾給伊德爾買了2套房子，同時豪砸500萬人民幣（約2188萬台幣）為他開設音樂公司。女網友還透露伊德爾的私生活混亂，會找粉絲大玩3P，甚至誘導吸食毒品，讓她不解說：「不知道這樣的人為何如此好命，抱得美人歸，名利錢一年之間，翻天覆地的變化。」目前，郭采潔與伊德爾皆尚未回應。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法