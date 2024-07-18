晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《柯南》劇場版商品一網打盡！2024漫博週邊超狂

《名偵探柯南》劇場版商品都在曼迪。（曼迪提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕曼迪傳播將於7月25日至29在漫畫博覽會設攤，包括今年暑假最熱門《名偵探柯南》劇場版商品，帥氣基德與平次週邊一網打盡！

獲高人氣的動漫《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》在台上映中，曼迪推出柯南、平次、基德等人帥氣的小午安枕，以及集結了劇場重要角色的7.5cm大胸章，更有備受注目的基德單人被套，24小時都能大大滿足。

《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》小午安枕（左）以及7.5cm胸章。（曼迪提供）

粉絲年年敲碗的《Free!》終於推出最新商品，包含10週年紀念圖設計的角色磁鐵、以劇場版「the Final Stroke」水漾美圖設計的陶瓷杯墊，更一口氣推出2款紀念收藏複製畫集，與各位粉絲一起回顧這10年來的美好回憶。

另外，暑假重點強檔《孤獨搖滾》劇場總集篇上映，特別為大家帶來「團結BAND」的高光時刻！不論是小孤獨或芒果箱的絨毛零錢包，還有可愛又實用的骰子吊飾，讓你隨時隨地都能享受Special「孤獨時光」，現貨數量有限。

今年曼迪特別與日本Theキャラ合作，引進各大熱門作品日版周邊商品，包含今年暑假電影剛上檔的《藍色監獄》、永世經典《進擊的巨人》、週刊少年JUMP名作《家庭教師HITMAN REBORN!》、永遠的偶像《LoveLive!》等。

聲優浪川大輔（上）、齊藤壯馬都將來台和粉絲見面。（曼迪提供）

此外，曼迪還邀來兩位人氣聲優來台，包括經典大作《神劍闖江湖—明治劍客浪漫譚—》主角「緋村劍心」聲優齊藤壯馬將於27日首度來台舉辦見面會，28日由擔任動畫《現代誤譯》原案企劃及主演的聲優浪川大輔來台，舉辦浪川大輔簽名會，喜愛兩位聲優及作品的粉絲別錯過；活動情報及商品資訊可關注曼迪官網或官方臉書。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中