《柯南》劇場版商品一網打盡！2024漫博週邊超狂

《名偵探柯南》劇場版商品都在曼迪。（曼迪提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕曼迪傳播將於7月25日至29在漫畫博覽會設攤，包括今年暑假最熱門《名偵探柯南》劇場版商品，帥氣基德與平次週邊一網打盡！

獲高人氣的動漫《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》在台上映中，曼迪推出柯南、平次、基德等人帥氣的小午安枕，以及集結了劇場重要角色的7.5cm大胸章，更有備受注目的基德單人被套，24小時都能大大滿足。

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《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》小午安枕（左）以及7.5cm胸章。（曼迪提供）

粉絲年年敲碗的《Free!》終於推出最新商品，包含10週年紀念圖設計的角色磁鐵、以劇場版「the Final Stroke」水漾美圖設計的陶瓷杯墊，更一口氣推出2款紀念收藏複製畫集，與各位粉絲一起回顧這10年來的美好回憶。

另外，暑假重點強檔《孤獨搖滾》劇場總集篇上映，特別為大家帶來「團結BAND」的高光時刻！不論是小孤獨或芒果箱的絨毛零錢包，還有可愛又實用的骰子吊飾，讓你隨時隨地都能享受Special「孤獨時光」，現貨數量有限。

今年曼迪特別與日本Theキャラ合作，引進各大熱門作品日版周邊商品，包含今年暑假電影剛上檔的《藍色監獄》、永世經典《進擊的巨人》、週刊少年JUMP名作《家庭教師HITMAN REBORN!》、永遠的偶像《LoveLive!》等。

聲優浪川大輔（上）、齊藤壯馬都將來台和粉絲見面。（曼迪提供）

此外，曼迪還邀來兩位人氣聲優來台，包括經典大作《神劍闖江湖—明治劍客浪漫譚—》主角「緋村劍心」聲優齊藤壯馬將於27日首度來台舉辦見面會，28日由擔任動畫《現代誤譯》原案企劃及主演的聲優浪川大輔來台，舉辦浪川大輔簽名會，喜愛兩位聲優及作品的粉絲別錯過；活動情報及商品資訊可關注曼迪官網或官方臉書。

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