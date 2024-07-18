《婆婆2》老婆換人當！劉品言變天心 Darren認了：有姊妹臉

Darren今出席活動，邀請民眾與粉絲將衣櫃中穿不到、或八成新的二手衣包捐出，以衣物循環再利。（弘道老人基金會提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉今出席弘道老人福利基金會，響應二手衣義賣活動，特地捐出多雙親手繪製的球鞋做愛心。他主演的夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季裡，原本飾演他太太的劉品言因拍戲檔期，只能換成天心來演，Darren笑說：「她們兩個長滿像的，有姊妹臉，也都很霸氣。」他和天心合作過數回，從《親愛的，我愛上別人了》、《最佳利益》到《婆婆2》，非常熟悉彼此。

Darren（右）、劉品言在《我的婆婆怎麼那麼可愛》第一季飾演一對「大老婆小老公」的逗趣夫妻。（公視提供）





戲裡太太霸氣，戲外太太Vivi也是如此？他說太太氣場也滿強的，「我都在一定範圍內，風箏還拉得到線的情況下在飛翔。」意指自己需報備去了哪即可，他解釋太太需要知道他去哪，主要是怕出事，找不到人。

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天心在《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季飾演Darren老婆。（公視提供）





此外，他為此次公益活動整理二手衣時，厲行斷捨離儀式，笑說丟東西的時候就想到賈伯斯，「他的家裡什麼都沒有，坐在地板上，甚至沒電視，只有1盞燈。」

被問到斷捨離時最難放棄的東西？他先開玩笑稱是「前任照片」，後來想了想，認為是父親的遺物，他指出父親過世時，媽媽把遺物都丟掉，「我從箱子找一些跟我有連結的東西，像是襯衫、短褲、內衣，有他的味道。」如今他把遺物收藏在屏東老家4樓房間，媽媽也不會再去翻動。

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