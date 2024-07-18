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屁孩惡搞躺超商冰櫃 ICU醫師陳志金說重話

網路昨瘋傳有年輕屁孩跑到超商嬉戲，甚至躺進生鮮冰櫃，影片PO上社群引發撻伐。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕近期網路流出一名屁孩惡搞超商影片，年輕人竟躺進連鎖超商的冰櫃，還特寫臉部面露安詳，被惡搞超商已報警處理，在網路擁有高聲量的ICU醫師陳志金也難得說重話。

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陳志金今（18）日中午透過臉書發文嚴肅表示，躺進超商冰櫃不僅會汙染食品，更會危及生命安全，「是自己把罪證錄下來上網分享，單純覺得好玩？為了吸引關注？同儕間的炫耀？」不管什麼理由，都讓陳至金無法理解。

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這則影片是在「Threads」社群網站分享，一名穿著黑色T恤的年輕人爬進超商冰櫃內，並面露安詳，影片曝光後引發各界撻伐，有人在留言中怒斥「直接去太平間」、「校門關比鬼門開可怕」。

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被惡搞超商則表示，躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒，「有鑑於此風不可長，已報警處理，後續不排除追究行為人之法律任責任。」

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