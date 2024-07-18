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娛樂 最新消息

高凌風兒「寶弟」酒駕遭逮 白冰冰開罵：身邊還帶一個妹

白冰冰。（資料照；陳孝志提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕星二代「寶弟」葛兆恩日前涉酒駕被逮，由他擔任主角的《天知道》目前尚未上檔，就先傳出負面消息，引起外界關注，而該部戲劇是由白冰冰籌備拍攝，今（18）日白冰冰出席活動，被問及此事她也做出回應。

白冰冰說寶弟第一時間就打電話跟她報告狀況，「我還罵他為什麼不找代駕，結果找有找，年輕想不到這麼多，把車開上來交給對方，被警察攔查。」白冰冰也說目前戲拍完了，私生活管不了，「我不只罵他這件事，還罵他身邊還帶了一個妹。」

事實上，寶弟本月8日清晨飲酒後找代駕，自行把車從地下停車場開到路邊違停，被巡邏員警攔查，發現寶弟酒測值達0.61mg／L，將他依法送辦，事後寶弟透露，有叫代駕，只是代駕叫找不到停車場，所以他把車子開到路邊，寶弟則堅稱是代駕真的找不到停車場，他才出此下策。

寶弟也致歉表示，他身為公眾人物，有義務把自身做得好和不好的事都公諸於眾，希望用這次行為呼籲各位，有喝酒就不要碰車子，哪怕上車也不要，乖乖等代駕來再上車，一時粗心實在對不起。

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