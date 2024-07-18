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娛樂 最新消息

向台灣要保護費 他嗆喊13字要給川普教訓

美國前總統川普遇刺前接受專訪，批評台灣搶走所有晶片生意，他認為台灣應支付美國防衛台灣的費用。圖為川普16日出席共和黨全國黨代表大會。（彭博）

〔記者林南谷／台北報導〕美國前總統川普（Donald Trump）日前受訪指台灣搶走美國所有晶片生意，台灣應向美國支付保護費，一席話引發熱議，不過《巴隆周刊》示警，台灣生產全球約90%最先進晶片，如果台灣安全局勢大幅度惡化，不單只是半導體、晶片，全球經濟都可能崩潰。

相關新聞：美中晶片戰恐升級、川普批台灣搶生意 費半市值蒸發逾16兆

TVBS《國民大會》主持人謝曜州今（18）日上午也不忍了，直嗆川普在臉書寫下13字：「大家努力衝啊，給川普一個教訓！」短短發文不到1小時，引起大批網友粉絲爭相討論。

相關新聞：TVBS「雙謝」資深主播  謝向榮VS.謝曜州誰比較帥？

特別的是，有粉絲斗膽留言問：「要怎麼教訓丫？」只見謝曜州秒回應：「拉一下台積電啊！」目前上午11點左右的台積電股價，在995元左右震盪。

而在川普發表言論後，週三晶片股基本上都下跌，台積電ADR更是下跌8%。同時，輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、AMD（超微）都下跌逾6%。

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