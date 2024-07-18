神劇《幕府將軍》25項領跑艾美獎提名！真田廣之、澤井杏奈首搶戲王戲后

由真田廣之主演並擔綱製作人的史詩影集《幕府將軍》，風光入圍艾美獎25項大獎，他也首度角逐劇情類影集戲王。（Disney+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2024年第76屆艾美獎今公布入圍名單，迪士尼旗下FX台的最大製作的日本歷史劇《幕府將軍》以25提提名領跑，包括男女主角真田廣之、澤井杏奈皆首度入圍，FX台神劇《大熊餐廳》則以23項緊追，不過平台大贏家則是共計107項入圍的Netflix，FX以93項成為今年入圍第2名，HBO／Max則入圍91項。

去年獲得10項艾美獎的《大熊餐廳》再度入圍23項大獎，傑瑞米艾倫懷特（左）、阿尤艾德維利分別入圍喜劇類影集戲王戲后。（Disney+ 提供）

《大熊餐廳》去年獲得艾美獎10項大獎，成為首季獲得最多獎項的影集。本屆除了再度角逐最佳喜劇類影集，這次「餐廳」成員包括去年戲王傑瑞米艾倫懷特、去年女配角得主阿尤艾德維利、萊昂內爾羅賓斯、艾邦摩斯貝克許、麗莎科倫扎亞斯都獲得了演技獎提名，阿尤更升格入圍戲后。

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串流平台Apple TV+ 也獲得70項提名，入圍16項的《晨間直播秀》除了劇情類最佳影集，還入圍了9項演員獎，包括珍妮佛安妮斯頓和瑞絲薇絲朋一同爭劇情類影集戲后，比利庫達普、馬克杜普拉斯、喬漢姆一起爭男配角，妮可貝哈瑞、葛麗塔李、凱倫皮特曼、霍蘭泰勒4位女星一同搶女配角。本屆艾美獎將於9月15日頒獎。

珍妮佛安妮斯頓（左）、瑞絲薇斯朋一同主演並擔任製片的《晨間直播秀》入圍艾美獎16項大獎，兩人雙雙角逐劇情類影集戲后。（Apple TV+ 提供）

第76屆艾美獎重要入圍名單：

最佳劇情類影集：

《王冠》

《異塵餘生》

《鍍金時代》

《晨間直播秀》

《幕府將軍》

《史密斯任務》

《外放特務組》

《三體》

劇情類影集最佳男主角：

華頓哥金斯／《異塵餘生》

蓋瑞歐德曼／《外放特務組》

真田廣之／《幕府將軍》

多明尼克魏斯特／《王冠》

唐納葛洛佛／《史密斯任務》

伊卓瑞斯艾巴／《劫機七小時》

劇情類影集最佳女主角：

珍妮佛安妮斯頓／《晨間直播秀》

凱莉庫恩／《鍍金時代》

瑪雅厄斯金／《史密斯任務》

澤井杏奈／《幕府將軍》

伊美黛史道頓／《王冠》

瑞絲薇斯朋／《晨間直播秀》

劇情類影集最佳男配角：

淺野忠信／《幕府將軍》

比利庫達普／《晨間直播秀》

馬克杜普拉斯／《晨間直播秀》

喬漢姆／《晨間直播秀》

平岳大／《幕府將軍》

傑克洛登／《外放特務組》

強納森普萊斯／《王冠》

劇情類影集最佳女配角：

克莉絲汀巴倫絲基／《鍍金時代》

伊麗莎白黛比姬／《王冠》

妮可貝哈瑞／《晨間直播秀》

葛麗塔李／《晨間直播秀》

蕾絲莉蔓薇爾／《王冠》

凱倫皮特曼／《晨間直播秀》

霍蘭泰勒／《晨間直播秀》

最佳喜劇類影集：

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《人生如戲》

《天后與草莓》

《破案三人行》

《媛夢棕櫚灘》

《原鄉之犬》

《吸血鬼家庭屍篇》

喜劇類影集最佳男主角：

賴瑞大衛／《人生如戲》

史提夫馬丁／《破案三人行》

馬丁蕭／《破案三人行》

傑瑞米艾倫懷特／《大熊餐廳》

馬特貝里／《吸血鬼家庭屍篇》

德德哈羅伍恩阿乙太任／《原鄉之犬》

喜劇類影集最佳女主角：

昆塔布倫森／《小學風雲》

阿尤艾德維利／《大熊餐廳》

賽琳娜戈梅茲／《破案三人行》

瑪雅魯道夫／《錢錢錢錢》

珍史瑪特／《天后與草莓》

克莉絲汀薇格／《媛夢棕櫚灘》

喜劇類影集最佳男配角：

萊昂內爾羅賓斯／《大熊餐廳》

艾邦摩斯貝克許／《大熊餐廳》

保羅W唐斯／《天后與草莓》

保羅魯德／《破案三人行》

泰勒詹姆斯威廉／《小學風雲》

楊伯文／《週六夜現場》

喜劇類影集最佳女配角：

卡蘿爾伯內特／《媛夢棕櫚灘》

麗莎科倫扎亞斯／《大熊餐廳》

漢娜愛賓德／《天后與草莓》

賈奈兒詹姆士／《小學風雲》

雪莉李勞夫／《小學風雲》

梅莉史翠普／《破案三人行》

最佳限定劇影集：

《馴鹿寶貝》

《冰血暴》

《化學課》

《雷普利》

《無間警探》

限定劇最佳男主角：

麥特波莫／《同路人》

理查蓋德／《馴鹿寶貝》

喬漢姆／《冰血暴》

安德魯史考特／《雷普利》

湯姆荷蘭德／《宿敵：卡波提與天鵝》

限定劇最佳女主角：

茱蒂佛斯特／《無間警探》

布麗拉森／《化學課》

朱諾坦普／《冰血暴》

蘇菲亞薇格拉／《古柯鹼教母葛蕾斯達》

娜歐蜜華茲／《宿敵：卡波提與天鵝》

限定劇最佳男配角：

喬納森貝利／《同路人》

小勞勃道尼／《同情者》

湯姆古德曼希爾／《馴鹿寶貝》

約翰哈克斯／《無間警探》

拉蒙尼莫里斯／《冰血暴》

路易斯普爾曼／《化學課》

崔特威廉斯／《宿敵：卡波提與天鵝》

限定劇最佳女配角：

達可達芬妮／《雷普利》

莉莉格萊史東／《橋下殺人事件》

潔西卡古寧／《馴鹿寶貝》

阿雅納歐密金／《化學課》

黛安蓮恩／《宿敵：卡波提與天鵝》

娜瓦茂烏／《馴鹿寶貝》

卡莉瑞斯／《無間警探》

最佳電視電影：

《常識女王》

《王室緋聞守則》

《皇室醜聞夜》

《甜死人大革命》

《蒙克先生的最後一案：神探阿蒙大電影》

最佳動畫節目：

《藍眼武士》

《開心漢堡店》

《拾荒者統治》

《辛普森家庭》

《X 戰警'97》

最佳紀錄影集：

《貝克漢》

《黑色豪門疑案》第二季

《沉默片場：童星的黑暗面》

《Stax: Soulsville U.S.A》

《電話推銷員》

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