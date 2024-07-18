神劇《幕府將軍》25項領跑艾美獎提名！真田廣之、澤井杏奈首搶戲王戲后
由真田廣之主演並擔綱製作人的史詩影集《幕府將軍》，風光入圍艾美獎25項大獎，他也首度角逐劇情類影集戲王。（Disney+ 提供）
〔記者許世穎／綜合報導〕2024年第76屆艾美獎今公布入圍名單，迪士尼旗下FX台的最大製作的日本歷史劇《幕府將軍》以25提提名領跑，包括男女主角真田廣之、澤井杏奈皆首度入圍，FX台神劇《大熊餐廳》則以23項緊追，不過平台大贏家則是共計107項入圍的Netflix，FX以93項成為今年入圍第2名，HBO／Max則入圍91項。
去年獲得10項艾美獎的《大熊餐廳》再度入圍23項大獎，傑瑞米艾倫懷特（左）、阿尤艾德維利分別入圍喜劇類影集戲王戲后。（Disney+ 提供）
《大熊餐廳》去年獲得艾美獎10項大獎，成為首季獲得最多獎項的影集。本屆除了再度角逐最佳喜劇類影集，這次「餐廳」成員包括去年戲王傑瑞米艾倫懷特、去年女配角得主阿尤艾德維利、萊昂內爾羅賓斯、艾邦摩斯貝克許、麗莎科倫扎亞斯都獲得了演技獎提名，阿尤更升格入圍戲后。
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串流平台Apple TV+ 也獲得70項提名，入圍16項的《晨間直播秀》除了劇情類最佳影集，還入圍了9項演員獎，包括珍妮佛安妮斯頓和瑞絲薇絲朋一同爭劇情類影集戲后，比利庫達普、馬克杜普拉斯、喬漢姆一起爭男配角，妮可貝哈瑞、葛麗塔李、凱倫皮特曼、霍蘭泰勒4位女星一同搶女配角。本屆艾美獎將於9月15日頒獎。
珍妮佛安妮斯頓（左）、瑞絲薇斯朋一同主演並擔任製片的《晨間直播秀》入圍艾美獎16項大獎，兩人雙雙角逐劇情類影集戲后。（Apple TV+ 提供）
第76屆艾美獎重要入圍名單：
最佳劇情類影集：
《王冠》
《異塵餘生》
《鍍金時代》
《晨間直播秀》
《幕府將軍》
《史密斯任務》
《外放特務組》
《三體》
劇情類影集最佳男主角：
華頓哥金斯／《異塵餘生》
蓋瑞歐德曼／《外放特務組》
真田廣之／《幕府將軍》
多明尼克魏斯特／《王冠》
唐納葛洛佛／《史密斯任務》
伊卓瑞斯艾巴／《劫機七小時》
劇情類影集最佳女主角：
珍妮佛安妮斯頓／《晨間直播秀》
凱莉庫恩／《鍍金時代》
瑪雅厄斯金／《史密斯任務》
澤井杏奈／《幕府將軍》
伊美黛史道頓／《王冠》
瑞絲薇斯朋／《晨間直播秀》
劇情類影集最佳男配角：
淺野忠信／《幕府將軍》
比利庫達普／《晨間直播秀》
馬克杜普拉斯／《晨間直播秀》
喬漢姆／《晨間直播秀》
平岳大／《幕府將軍》
傑克洛登／《外放特務組》
強納森普萊斯／《王冠》
劇情類影集最佳女配角：
克莉絲汀巴倫絲基／《鍍金時代》
伊麗莎白黛比姬／《王冠》
妮可貝哈瑞／《晨間直播秀》
葛麗塔李／《晨間直播秀》
蕾絲莉蔓薇爾／《王冠》
凱倫皮特曼／《晨間直播秀》
霍蘭泰勒／《晨間直播秀》
最佳喜劇類影集：
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《人生如戲》
《天后與草莓》
《破案三人行》
《媛夢棕櫚灘》
《原鄉之犬》
《吸血鬼家庭屍篇》
喜劇類影集最佳男主角：
賴瑞大衛／《人生如戲》
史提夫馬丁／《破案三人行》
馬丁蕭／《破案三人行》
傑瑞米艾倫懷特／《大熊餐廳》
馬特貝里／《吸血鬼家庭屍篇》
德德哈羅伍恩阿乙太任／《原鄉之犬》
喜劇類影集最佳女主角：
昆塔布倫森／《小學風雲》
阿尤艾德維利／《大熊餐廳》
賽琳娜戈梅茲／《破案三人行》
瑪雅魯道夫／《錢錢錢錢》
珍史瑪特／《天后與草莓》
克莉絲汀薇格／《媛夢棕櫚灘》
喜劇類影集最佳男配角：
萊昂內爾羅賓斯／《大熊餐廳》
艾邦摩斯貝克許／《大熊餐廳》
保羅W唐斯／《天后與草莓》
保羅魯德／《破案三人行》
泰勒詹姆斯威廉／《小學風雲》
楊伯文／《週六夜現場》
喜劇類影集最佳女配角：
卡蘿爾伯內特／《媛夢棕櫚灘》
麗莎科倫扎亞斯／《大熊餐廳》
漢娜愛賓德／《天后與草莓》
賈奈兒詹姆士／《小學風雲》
雪莉李勞夫／《小學風雲》
梅莉史翠普／《破案三人行》
最佳限定劇影集：
《馴鹿寶貝》
《冰血暴》
《化學課》
《雷普利》
《無間警探》
限定劇最佳男主角：
麥特波莫／《同路人》
理查蓋德／《馴鹿寶貝》
喬漢姆／《冰血暴》
安德魯史考特／《雷普利》
湯姆荷蘭德／《宿敵：卡波提與天鵝》
限定劇最佳女主角：
茱蒂佛斯特／《無間警探》
布麗拉森／《化學課》
朱諾坦普／《冰血暴》
蘇菲亞薇格拉／《古柯鹼教母葛蕾斯達》
娜歐蜜華茲／《宿敵：卡波提與天鵝》
限定劇最佳男配角：
喬納森貝利／《同路人》
小勞勃道尼／《同情者》
湯姆古德曼希爾／《馴鹿寶貝》
約翰哈克斯／《無間警探》
拉蒙尼莫里斯／《冰血暴》
路易斯普爾曼／《化學課》
崔特威廉斯／《宿敵：卡波提與天鵝》
限定劇最佳女配角：
達可達芬妮／《雷普利》
莉莉格萊史東／《橋下殺人事件》
潔西卡古寧／《馴鹿寶貝》
阿雅納歐密金／《化學課》
黛安蓮恩／《宿敵：卡波提與天鵝》
娜瓦茂烏／《馴鹿寶貝》
卡莉瑞斯／《無間警探》
最佳電視電影：
《常識女王》
《王室緋聞守則》
《皇室醜聞夜》
《甜死人大革命》
《蒙克先生的最後一案：神探阿蒙大電影》
最佳動畫節目：
《藍眼武士》
《開心漢堡店》
《拾荒者統治》
《辛普森家庭》
《X 戰警'97》
最佳紀錄影集：
《貝克漢》
《黑色豪門疑案》第二季
《沉默片場：童星的黑暗面》
《Stax: Soulsville U.S.A》
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