柯震東「留言舒華被罵」說抱歉！魁剛不忍了揭他真面目

魁剛（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕南韓女團（G）I-DLE台灣成員舒華昨（16）在社群發出美照並宣傳新歌，柯震東只是去留言區留下3個微笑表情符號就慘遭出征，今天他出席活動，面對此事低調回應：「我只是一個路過的網友，如果造成她或其他人困擾我很抱歉。」

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柯震東今出席活動，回應留言被罵的事。（記者陳奕全攝）

看到柯震東單純的社群互動卻要被逼得道歉，TRASH鼓手魁剛不忍了，發文揭露柯震東的真實面，為他感到不捨。

魁剛談到：「首先我要先跟那些曾經想與我合照，但被我婉拒的朋友們說聲抱歉，有時候是真的時間很趕，或是我真的長的太狼狽了，對鏡頭會有點焦慮，真的抱歉對不起。」

接著魁剛說出一段柯震東不為人知的小故事，他說：「今年大港我與柯震東走在路上的時候，幾乎所有要與他拍照的人他都不會拒絕，而且是真的有點寸步難行的那種。接著找到一個空檔我就私下問他：『欸你這樣都不會感到麻煩，或有點想要趕快抵達下一個地點而拒絕拍照的嗎？尤其今天又這麼熱我們又滿頭大汗的。』」

沒想到柯震東跟魁剛說：「他們看到我一定是很開心才想要找我合照啊，白癡喔，我感謝都來不及了我還拒絕⋯」

魁剛說：「當時的感受除了我自己覺得蠻羞愧的，也同時覺得為什麼這樣用真心愛大家的藝人會要遭受這麼多的責備，甚至只是在其他藝人的貼文下留言而已！」看得出魁剛對於柯震東只是在社群留言就被罵，很想為他抱不平。

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