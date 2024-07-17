美女牙醫「隱藏身分」曝光！一青妙5度擔任台南親善大使

一青妙真實生活擁有多重身分。（財團法人影想文化藝術基金會提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕都認識台日混血作家一青妙的小說改編成舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》，講述作者父親身為基隆礦業顏家第三代長男，娶回日本平民妻，身份、文化認同和階級差異，成為他倆共同面對的生命課題。

作家一青妙在日本真實的身分是牙醫，她這回在舞台劇中演出自己，整齣戲日文台詞高達一半（舞台上會播放翻譯字幕），把家族故事搬上舞台，她興奮表示，「近年來，我內心『台灣人』的意識越來越強烈，為了扮演台日之間的橋樑，除了作家和演員的身分，我還成為了自行車手，期待未來有各種領域的台日交流。」

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一青妙雖是台灣出生，但直到小學才開始學中文，11歲移居日本至40歲左右頻繁造訪台灣，之後便瘋狂愛上這塊寶島，「過去10年，我幾乎每兩三個月就會去台灣一次！」尤其她為了寫書來台取材時，幾乎是每月飛台灣一至兩次，不但變成航空公司菁英會員，甚至飛到跟機組人員都認識。

她愛台灣，已經五度獲選台南親善大使，問及愛上台南的理由，「我生活過的台灣70到80年代的記憶中，美好的舊台灣風貌，如今在台南仍然保留了很多。當地人會聚集在小巷裡聊天，有充滿活力的市場，少見高樓大廈，街道雜亂卻有序。台南的城市規模也恰到好處，每次訪問台南，我總是喜歡在街上散步。台南人特別有人情味，這也是我喜歡台南的原因之一。」她笑稱很多人都以為她是台南人或住在台南，美麗的誤會倒是讓她相當開心。

一青妙（左）、陳家逵二度合作培養出好默契。（財團法人影想文化藝術基金會提供）



一青妙在舞台劇與飾演紀錄片導演的陳家逵，從一卡皮箱中挖掘父母的回憶，兩人的角色從旁觀者變成當事人，有戲劇性的轉折。一青妙回憶初次與陳家逵排戲時剛好遇到疫情，一度因為疫情嚴峻而取消演出，好不容易等到2022年疫情趨緩，她終於面對面看到陳家逵本人，「記得當時我們見面時，都開心地互相說『終於見面了！』」

陳家逵透露他在劇中喜歡開一青妙的玩笑，有時候有點嘴賤，「像是她問我為什麼台灣人很愛開大叔玩笑？我就回她台灣大叔喜歡跟歐巴桑開玩笑！」嘻嘻哈哈之間與一青妙也培養出好默契。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》將於9月6日至8日登上臺北國家劇院，10月5、6日移師臺中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出，詳情請洽OPENTIX售票網站。

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