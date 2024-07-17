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娛樂 最新消息

旺福夏日同樂會星光雲集！陳明珠被讚擁有十八般武藝

旺福將舉辦夏日同樂會，挑戰兩天之內演出5場。（旺福愛你提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（17）天是旺福樂團鼓手肚皮43歲生日，旺福也開心宣布8月17、18日將在圓山花博舉辦5場「旺福里夏日同樂會」，並將邀請許哲珮、陳明珠、馬念先等多位歌手助陣。

陳明珠是本屆金曲獎紅毯主持人之一，表現稱職，她也是本次「旺福里夏日同樂會」嘉賓驚喜人選，同時也是旺福女主唱瑪靡的好姊妹。

陳明珠是本屆金曲獎紅毯主持人之一。（資料照）

瑪靡表示：「從主持各大典禮到發行客家專輯，明珠擁有十八般武藝，從一餐飯的緣分到一起錄製Podcast，發現她竟然能和旺福天南地北聊到笑翻歪，所以決定邀她一起來現場唱歌玩耍，跨界沒有極限！」

另外這次的夏日同樂會還邀來本屆金曲獎典禮主持人Lulu黃路梓茵，以及馬念先、宇宙人阿奎等加入表演陣容。

談到嘉賓，小民笑說：「這次的嘉賓心臟都很大顆，完全不怕旺福演出時不按牌理出牌，他們本身也很都愛即興，當我們邀請完後，發現該怕的其實是旺福。」

小民也談到：「今年因為埋首創作，比較少有跟大家見面的機會，為了讓里民能一起參與旺福年度盛會，決定挑戰在一個周末連唱5場。」

除了是體能考驗，旺福在安排歌單的時候也覺得，能一次瀏覽旺福25年來的精華實在很超值，票價600元，除了旺福歌迷，也適合家庭親子一起到場同樂。

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