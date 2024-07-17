蕭淑慎「嫩尪」被翻出是白營青委會要員！民眾黨澄清：非黨員、早無參與運作

女星蕭淑慎丈夫梁軒安（中）近日被女歌手指控性侵，又被翻出曾為民眾黨青年委員會委員。（梁軒安臉書）

〔記者林哲遠／台北報導〕女星蕭淑慎丈夫梁軒安身陷桃色風暴，上月被曾姓女子指控騙財騙色，近日又被女歌手Rina提告性侵、涉妨害性自主，梁軒安則否認此事。不過，前民眾黨代表吳予晴（貓貓頭社長）在臉書發文揭露，梁軒安為民眾黨青年委員會委員。民眾黨發言人戴于文今（17）日澄清，梁軒安並非黨員，過去雖為青委會委員，但今年黨內進行組織改造，梁早已無參與運作，現也主動退出。

對此，民眾黨發言人戴于文受訪時表示，梁軒安非民眾黨黨員，過去雖為民眾黨青委會委員，但今年黨內進行組織改造，青年業務改由青年部負責，青年委員會處於轉型階段，因此梁也早已無參與運作，現也主動退出。

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戴于文強調，性別平權一直是民眾黨捍衛的價值，也不容許任何形式違反性別平等之情事，望司法單位積極介入調查，勿枉勿縱。

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