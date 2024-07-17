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娛樂 音樂

被人妻強上！「辦桌」主唱狠拒富婆包養 真實下場曝光了

馮偉傑出席《永續愛相馮 公益巡迴演唱會》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「辦桌二人組」主唱馮偉傑將舉辦公益演唱會，單身23年的他「姐姐緣」很好，8年前遇過一位人妻富婆想包養他，兩人關係原本僅止於過馬路時牽手，但有一次到陽明山泡溫泉，對方卻情不自禁撲上來索吻，他推都推不開，之後就斷了聯絡，他不禁感嘆，「其實我喜歡年輕的，但來的都是姐姐。」已做好單身一輩子的準備。

馮偉傑。（記者潘少棠攝）

他坦言當時那位富婆很有心，兩人認識時他剛單飛，對方幾乎週週都去買他的專輯，讓他霸佔排行榜銷售冠軍，不過兩人差距20歲，他把對方當「姐姐」看，雖然姐姐偶爾會吃他小豆腐，「過馬路時要求牽手、逛街試衣服時不小心打到我屁股。」但是他都死守防線，兩人沒有進一步關係，對方屢次試探都遭到拒絕，也就自動降溫了。

目前他一個人在台中獨居， 只要看到獨居藝人猝逝的新聞都很唏噓，前陣子還不慎在浴室滑倒撞倒腰，更讓他感觸良多，「叫天天不靈，在地上滾了好久才爬起來。」 發願努力賺錢，換大一點的房子，找個朋友來一起住。

馮偉傑舉行《永續愛相馮 公益巡迴演唱會》記者會，吳珉碩（左）站台相挺。（記者潘少棠攝）

之前他為了舉辦演唱會，負債了5百萬，幸好去年底已經還清債務，這次將在12月7日舉辦「永續愛相馮FOREVER公益演唱會」，是否還需要貸款？他則開心說：「這次可以賺到錢，有贊助廠商，有唱酬。」不過以他的個性，應該仍會忍不住倒貼，演唱會光是造型就要換15套以上，估計要燒6、70萬， 「沒辦法，喜歡挑戰，我不是費玉清大哥，沒法一套到底。」記者會當天也找來《超級紅人榜》歌手吳珉碩站台相挺。

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