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娛樂 日韓

舒華餐廳逼後輩聞腳！「豪邁舉動」掀網正反評價

（左）舒華，（右）海嫄。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓女團（G）I-DLE台灣成員舒華近來人氣很旺，話題不斷。日前她登上綜藝節目《workdol》擔任嘉賓，節目中突然詢問女團NMIXX成員海嫄「你有腳臭嗎？」並將自己的腳舉起來聞，也讓對方聞了起來，此舉引起網友兩方辯論。

舒華（右）談到腳臭問題，先聞自己腳證明無腳臭。（翻攝自YT）

舒華日前登上節目談起腳臭問題，她直接豪邁地將腳舉起來到鼻子邊聞，並告訴大家自己沒腳臭，而後將腳伸向海嫄讓她聞，影片一出，瞬間掀起網友討論：「舒華和海嫄的化學反應很棒哈哈。」、「姐還真豪邁。

後將腳給後輩海嫄聞。（翻攝自IG）

但此舉也引來一些網友質疑，「感覺像是職場霸凌。」、「感覺海嫄可以申請精神賠償。」但有網友出來緩頰：「就好朋友會這樣玩而已你是在認真什麼」、「就綜藝效果，這段還蠻好笑的啊。

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